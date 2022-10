Un moment plus tard, en sortant des bois, Jean-Marie Gacond remarque qu'il est suivi... le lynx est de retour. Il le filme à nouveau. Le promeneur a alors pensé qu'il s'agissait d'une femelle protégeant sa progéniture. Les experts contactés par Arcinfo le confirment. Et notent, toutefois, qu'elle ne s’est pas montrée si agressive que cela. En effet, menacée, elle aurait pu attaquer et blesser le chien...

En effet, comme on le voit sur la vidéo du champignonneur, le félin s'est approché très très près. Le chien de ce dernier a aussitôt réagi et ses aboiements ont fait reculer l'animal sauvage qui a fini par s'éloigner. Mais l'aventure ne s'achève pas là.

«Sur le moment, je n’ai pas eu peur, mais avec le recul, je me dis qu’il aurait pu me sauter à la gorge même si je pense que l’animal était plus intéressé par mon chien.»

Un Romand suivi par un lynx: «Je me dis qu’il aurait pu me sauter à la gorge»

