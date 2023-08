Un adorable girafon sans tache naît dans un zoo américain

Le dernier iPhone a un problème énervant

Les plaintes concernant la capacité de la batterie de l'iPhone 14 et 14 Pro s'accumulent. Ce qui suscite pas mal de mécontentements, car le remplacement de la batterie n'est pas bon marché.

L'iPhone 14 n'est pas sorti depuis un an que certains propriétaires se plaignent déjà de la batterie de leur smartphone. La capacité des modèles d'iPhone 14 et 14 Pro ne serait plus que de 90% après à peine un an.