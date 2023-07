Cette bande-annonce de «Heidi» va vous faire peur

Une dernière question se pose: faut-il s'attendre à un film entier Heidi généré par une IA? A nouveau, nous n'avons pas de réponse. Pour l'instant, on va déjà essayer d'oublier ces images.

Bon... là il n'y a vraiment plus aucune règle.

Bête ou humain? Tout se mélange... Belle crinière et beau chapeau, soit dit en passant.

Et sur la twittosphère, les gens ne le remercient pas:

Malgré le travail acharné du pôle enquête de watson, il n'a pas été possible de découvrir les motivations derrière le travail de Patrick Karpiczenko. Selon nos premières hypothèses, il a probablement dû recevoir l'ordre directement de Satan.

Il ne s'agit là pas du récit d'un horrible cauchemar, mais de la bande-annonce du film Heidi générée par une intelligence artificielle , créée sous l'impulsion du producteur suisse Patrick Karpiczenko. Le résultat donne envie de plonger la tête dans un gros seau d'eau rempli de glaçons et d'attendre que ça passe.

Les visages des personnages sont polymorphes – comme quand vous déplacez le téléphone et que le filtre Instagram ne se met pas correctement sur votre pote – et les animaux ressemblent une fois sur deux à des humains possédés.

Un producteur suisse a sollicité une intelligence artificielle pour reproduire, dans une vidéo d'un peu plus d'une minute, quelques scènes du film Heidi. Le résultat est effrayant.

