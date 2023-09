L'exposition De l'hystérie de masse de Laia Abril est présentée à Photo Elysée jusqu'au 1e octobre 2023. Image: KEYSTONE

«Certains disent que ces femmes ont un dessein diabolique»

Depuis des centaines d'années dans le monde entier, des groupes de femmes sont victimes ensemble de maux physiques inexpliqués. Appelé «hystérie de masse», le phénomène est au cœur de l'exposition de la photographe Laia Abril à Photo Elysée. Entretien.

Comment expliquer que d'un seul coup, des femmes issues d'une même communauté s'évanouissent, ne marchent plus droit, pleurent, tremblent ou entrent en transe collectivement, parfois simultanément?

Le phénomène se nomme «hystérie de masse» ou «hystérie collective». Il s'observe depuis des centaines d'années partout dans le monde et touche principalement les jeunes filles. Les symptômes sont dépourvus de cause physiologique et peuvent perdurer pendant des mois.

La photographe Laia Abril dans le cadre de son exposition De l'hystérie de masse à Photo Elysée, en juin 2023. Image: KEYSTONE

Fascinée par le sujet, la photographe Laia Abril présente son étendue dans une exposition forte, bouleversante, presque terrifiante. De l'hystérie de masse est à découvrir à Photo Elysée jusqu'au 1e octobre.

watson: Aujourd'hui, l'hystérie de masse ne s'explique toujours pas. Les interprétations varient selon la perspective: psychologique, anthropologique, surnaturelle. Avez-vous fait la lumière sur certaines de ces zones d'ombres?

Laia Abril: Il y a trois environnements principaux dans lesquels l'hystérie de masse se produit: les écoles, parfois avec une composante religieuse, les usines où les conditions de travail sont mauvaises et les réseaux sociaux.

«Dans la majorité des cas, il s'agit de jeunes femmes qui partagent un traumatisme commun»

Elles sont exposées à un climat ou à une situation difficile dans lesquels elles ne peuvent pas exprimer leur colère, leur douleur ou leur tristesse. Elles se tournent donc vers une autre forme de communication. C'est une protestation inconsciente qu'elles font ensemble. D'ailleurs, une théorie anthropologique que je trouve particulièrement intéressante parle d'un «protolangage de protestation» (Réd: le protolangage est un langage primitif vieux de deux millions d'années).

Les trois cas de l'exposition: 1) Plus de 600 jeunes filles ont perdu leur capacité à marcher droit dans un orphelinat catholique au Mexique, en 2007. Issues de milieux ruraux, elles se sont rendues dans l'établissement pour échapper à des conditions de vie difficiles. Elles ont dû abandonner tout signe d'appartenance, comme leur langue autochtone, et ont subi des sévices de la part des religieuses.



2) Une douzaine de cheerleaders ont été victimes de tics incontrôlables similaires au syndrome de la Tourette aux Etats-Unis, en 2012. Elles étaient soumises à divers facteurs de stress, comme l'anxiété liée à leur futur parcours académique.



3) Pendant plus de 10 ans, des milliers d'ouvrières cambodgiennes s'évanouissaient. Forcées à un exode vers la ville, elles travaillent dans les usines textiles de grands groupes comme H&M ou Nike. Leurs conditions de travail étaient difficiles. Entre 2015 et 2016, 2000 femmes en moyenne par année se sont évanouies.



C'est ce qui s'est passé dans les trois cas présentés dans votre exposition: ces femmes n'avaient aucun autre moyen de se faire entendre ni de dire «stop».

Exactement.

«Dysfonctionner physiquement est un moyen de protester»

Prenons l'exemple des ouvrières de l'usine au Cambodge qui s'évanouissaient en masse. Leur condition de femmes issues d'un milieu rural les mettait dans une situation précaire. Elles ne pouvaient pas défier l'institution, se plaindre ou se permettre de perdre leur emploi. Elles n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Leur corps a donc fini par lâcher. Il les a forcées à s'arrêter.



De 1400 à nos jours: de nombreux cas d'hystérie de masse sont présentés dans l'exposition De l'hystérie de masse à Photo Elysée. Image: KEYSTONE

Chaque cas est illustré par une série de photographies. Les témoignages lus à haute voix défilent sur le mur. Image: KEYSTONE

Une autre grande question autour de l'hystérie de masse est la diffusion du symptôme – ici l'évanouissement – au reste du groupe. Sauriez-vous l'expliquer?

Il est dans notre nature humaine de connecter. Dans certains cas étudiés, comme celui du Cambodge, une interprétation mystique, presque surnaturelle, émerge: il s'agirait d'une douleur transgénérationnelle. En effet, l'usine cambodgienne est construite sur un site où a eu lieu le massacre de civils par les Khmers rouges.

«Selon les ouvrières, des esprits causent les évanouissements, car ils veulent que les employeurs leur rendent leur terre. Ils cesseront lorsque leur souhait sera exaucé»

Pourquoi est-ce que les femmes, adolescentes pour la plupart, sont les principales concernées?

Dans les cas étudiés, les femmes doivent se tourner vers une protestation plus subtile à cause du contexte dans lequel elles sont. Elles n'ont pas d'autre choix. A cause de leur jeune âge, on pense qu'elles sont émotionnelles ou hormonales. Ce groupe est donc souvent mal compris. Mais le narratif selon lequel le phénomène touche majoritairement les femmes, car elles seraient plus sensibles, émotives ou emphatiques, est problématique. C'est dangereux de tomber dans ces stéréotypes.



«Les médecins disent qu'ils s'agit d'un mimétisme entre elles» peut-on lire sur la photographie. Image: KEYSTONE

L'hystérie de masse est-elle prise au sérieux?

Un dénominateur commun est la croyance selon laquelle la douleur est inventée ou simulée. On entend aussi dire que ces femmes sont folles. Certains pensent même qu'elles ont un dessein diabolique. Ce qui est véridique dans ces propos? Elles souhaitent accomplir quelque chose! Elles veulent s'échapper de la situation dans laquelle elles sont et que leur souffrance s'arrête.



«Je ne pense pas qu'elles manipulent volontairement la situation. C'est inconscient» Laia Abril, photographe

Quel est le but de votre exposition?

De changer le focus. D'où vient réellement le problème? L'hystérie de masse est une réaction à de la violence systémique, à une oppression sociétale et politique. La douleur de ces femmes est niée. La faute leur est remise dessus. Elles ne sont pas écoutées.

«De l'hystérie de masse» de Laia Abril est présentée à Photo Elysée à Lausanne jusqu'au 1e octobre 2023.