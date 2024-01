Une large recherche a étudié les préférences des femmes en matière de choix de partenaire. Image: watson

Ce que veulent vraiment les femmes en amour

Une large recherche a étudié les préférences des femmes en matière de choix de partenaire. Et être sûr de soi est très apprécié par une certaine catégorie d'âge.

Jörg Zittlau / ch media

Quel genre de partenaires les femmes cherchent-elles? Une équipe internationale de chercheurs a interrogé plus de 20 000 femmes célibataires issues de près de 150 pays à ce sujet. Nous avons discuté du résultat avec la responsable de l'étude, la psychologue Laura Botzet, de l'université de Göttingen en Allemagne.

Comment avez-vous étudié les préférences amoureuses des femmes?

Laura Botzet: Nous avons interrogé, à l'aide d'un questionnaire en ligne, plus de 20 000 femmes célibataires âgées de 18 à 67 ans sur leur vision idéale d'un ou d'une partenaire romantique.



«Environ 3000 d'entre elles étaient bisexuelles ou lesbiennes»

Qu'attendent donc les femmes de leur partenaire idéal?

La gentillesse, le soutien, l'attractivité, la sécurité financière, la réussite professionnelle ainsi que l'éducation et l'intelligence ont été citées comme caractéristiques souhaitées par toutes les générations. Mais des spécificités liées à l'âge sont également ressorties.

Lesquels, par exemple?

Plus les femmes étaient âgées, plus elles souhaitaient que leur partenaire soit sûr de lui (ou d'elle) et s'affirme.​

Comment teste-t-on ce genre de choses? Avec une question du genre: «Vous aimez les durs?»

Pas exactement. Mais nous avons demandé de manière assez directe à quel point il est important pour les femmes que leur partenaire idéal soit sûr de lui (ou d'elle) et capable de s'imposer, et à quel point ces qualités doivent être marquées. Il se peut en effet qu'une femme soit très attachée à l'affirmation de soi, mais qu'elle ne recherche pas un «dur» qui doit le montrer à tout moment.​

Comment expliquer la préférence pour des partenaires sûrs d'eux et capables de s'imposer?

Le fait que ces deux caractéristiques soient des stéréotypes masculins joue certainement un rôle important. Elles sont synonymes de sécurité pour les femmes de l'ancienne génération, ce qui est aussi très important pour elles.

«Ces femmes proviennent en effet d'une génération où ces valeurs traditionnelles étaient encore plus importantes que l'émancipation et l'autodétermination des femmes»

Et qu'est-ce que les femmes plus jeunes recherchent chez leur partenaire?

Les femmes jusqu'à l'âge de 28 ans accordent de l'importance au fait qu'il ou elle souhaite avoir des enfants. Ensuite, l'importance de ce facteur diminue lentement.

Ne s'attendrait-on pas à autre chose de la part des jeunes femmes d'aujourd'hui?

Pour être honnête, nous nous sommes également interrogés à ce sujet. Car des études récentes montrent justement une tendance à la baisse en ce qui concerne le désir d'enfant des jeunes femmes. Une explication serait la suivante: les données de notre étude datent de 2018, donc d'une période précédant certaines crises comme la pandémie ou la peur croissante du réchauffement climatique, qui ont probablement affaibli le désir d'avoir des enfants. Mais nous avons aussi recruté nos participantes à l'étude en collaboration avec l'application Clue, que les femmes peuvent utiliser pour suivre leurs menstruations. Et parmi les femmes qui veulent en savoir plus sur leur cycle menstruel, il y en a sans doute beaucoup qui veulent avoir des enfants.

Que souhaitent les femmes en ce qui concerne l'âge de leur partenaire idéal?

Les femmes plus âgées acceptent un plus grand écart – et surtout quelqu'un de nettement plus jeune. Cela vaut aussi bien pour les femmes hétérosexuelles qu'homosexuelles ou bisexuelles.

«Une femme de 65 ans peut tout à fait s'imaginer que son (ou sa) partenaire n'ait que 50 ans»

Pour une femme de 18 ou 20 ans, c'est probablement plus difficile de s'imaginer cela, non?

Oui, mais chez les femmes de 40 à 50 ans, c'est déjà envisageable. L'idée d'un partenaire nettement plus jeune y est malgré tout moins marquée que chez les femmes de plus de 60 ans. Les écarts d'âge semblent alors avoir moins d'importance.



La fourchette d'âge s'étend-elle aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que le partenaire peut être nettement plus âgé?

Non, et c'est ce qui est intéressant. Avec l'âge, les femmes deviennent plus tolérantes à l'égard de l'âge de leur partenaire – mais à condition qu'il ou elle soit plus jeune. En revanche, elles restent très constantes dans le sens inverse.​

De combien d'années le partenaire peut-il être plus âgé?

Il peut avoir jusqu'à sept ans de plus. Et cela ne vaut pas seulement pour les femmes plus âgées, mais aussi pour les plus jeunes. Le (ou la) partenaire d'une femme de 65 ans ne peut donc pas avoir plus de 72 ans, et celui (ou celle) d'une jeune femme de 18 ans ne peut pas avoir plus de 25 ans.