Voici ce qui se cache derrière les mises à jour Apple

Voici ce qui se cache derrière la dernière mise à jour Apple

La mise à jour apporte de nouvelles fonctions pour les iPhones, iPads, Macs et les montres ainsi qu'une application Apple appelée «Freeform». De plus, la base technique pour le cryptage intégral d'iCloud est créée.

Cet article s'articule autour des principales questions et réponses concernant les dernières mises à jour d'Apple.

Qu'est-ce qui s'est passé ?

Apple a publié ce mardi 13 décembre toute une série de mises à jour logicielles. Celles-ci introduisent non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais comblent également des failles de sécurité dangereuses dans le logiciel système.

Entre autres, une nouvelle faille «zero-day» dans la technologie du navigateur web d'Apple est corrigée, ce qui pourrait conduire à l'exécution de code malveillant - et cela n'affecte pas seulement le navigateur Safari interne.

Pour effectuer les mises à jour le plus rapidement possible, il faut ouvrir les paramètres du système sur l'appareil concerné et sélectionner «Mise à jour du logiciel».

Quelles sont les mises à jour disponibles?

Aperçu du nouveau logiciel du système:

iOS 16.2 (uniquement les appareils récents)

iPadOS 16.2 (uniquement les appareils récents)

iOS 15.7.2 (anciens appareils, jusqu'à l'iPhone 6S)

iPadOS 15.7.2 (anciens appareils, y compris iPod Touch 7e génération)

macOS Ventura 13.1

macOS Monterey 12.6.2

macOS Big Sur 11.7.2

tvOS 16.2

watchOS 9.2

Les utilisateurs de Mac qui ont installé Big Sur ou Monterey ont également besoin d'une mise à jour séparée pour accéder à la dernière version du navigateur d'Apple, Safari 16.2, et pour corriger un certain nombre de bugs de navigation et de rendu web.

Qu'apporte la nouvelle application «Freeform»?

Freeform est ce que l'on appelle une application de tableau blanc pour iPhones, iPads et ordinateurs Mac. L'application est conçue pour le travail collaboratif sur des documents et permet d'ajouter différents éléments sur un espace de travail, notamment des fichiers et des photos. Les utilisateurs d'iPad peuvent en outre faire des croquis et des annotations avec le crayon numérique Apple Pencil, les utilisateurs d'iPhone avec le doigt ou un stylet.

L'utilisation de la nouvelle application est simple et se fait via les icônes habituelles en haut et en bas de l'écran. image: watson

Apple propose plusieurs utilisations:

Dessiner ensemble pendant un appel FaceTime pour un échange visuel d'idées .

. École : un enseignant « fournit des éléments de discussion ou des questions. Les élèves peuvent se répartir pour travailler sur leurs sujets, puis échanger leurs résultats sur le même tableau».

: un enseignant « fournit des éléments de discussion ou des questions. Les élèves peuvent se répartir pour travailler sur leurs sujets, puis échanger leurs résultats sur le même tableau». « Rassembler des inspirations pour le scrapbooking, la planification de mariage et d'autres projets créatifs» .

. Rénovation de la maison : « Pour rassembler des images inspirantes, des échantillons de couleurs et des liens vers des achats prévus, afin de les partager avec la famille ou de recueillir l'avis de toutes les personnes impliquées ».

: « Pour rassembler des images inspirantes, des échantillons de couleurs et des liens vers des achats prévus, afin de les partager avec la famille ou de recueillir l'avis de toutes les personnes impliquées ». Planification commune pour des futurs voyages: Budget, cartes, liens vers des restaurants et des sites touristiques, photos, listes de lecture, etc.

Quelles sont les autres nouvelles fonctionnalités ?

Le portail d'actualités informatiques heise.de résume:

Parmi les autres nouveautés, on trouve Apple Music Sing , «un mode karaoké avec un affichage plus précis des paroles et l'option de baisser le volume de la voix ou de la masquer complètement pour de nombreuses chansons».

, «un mode karaoké avec un affichage plus précis des paroles et l'option de baisser le volume de la voix ou de la masquer complètement pour de nombreuses chansons». Parmi les nouveautés, il y aurait également le support de SharePlay dans GameCenter , des réglages avancés pour l'affichage Always On de l'iPhone 14 Pro, des widgets d'écran de verrouillage supplémentaires pour le sommeil et les médicaments ainsi que la possibilité de rechercher du texte et du contenu dans les images iMessage .

, des réglages avancés pour l'affichage Always On de l'iPhone 14 Pro, des widgets d'écran de verrouillage supplémentaires pour le sommeil et les médicaments ainsi que . Le service d'anonymisation d'Apple, iCloud Privat-Relay , peut désormais être désactivé temporairement pour certains sites web en cas de problèmes de navigation.

, peut désormais être désactivé temporairement pour certains sites web en cas de problèmes de navigation. Apple promet également d'autres améliorations pour la détection automatique des accidents de voiture de la gamme iPhone 14.

de la gamme iPhone 14. Les iPads équipés de la puce M1 et M2 bénéficient, avec iPadOS 16.2, de la prise en charge de l'utilisation d'écrans externes avec le gestionnaire de fenêtres Stage Manager.

L'Apple Watch devrait également bénéficier d'une série d'améliorations de détails, notamment en ce qui concerne l'utilisation à une main avec des actions rapides et l'application Apple «Bruits», qui devrait désormais prendre en compte la réduction active du bruit (ANC) des AirPods Pro et des AirPods Max.

Comment la fonction Airdrop est-elle limitée ?

La limitation de la fonction AirDrop en Chine avait déjà fait des gros titres négatifs. Apple introduit désormais cette modification controversée dans le monde entier par le biais d'une mise à jour.

Le partage complet d'AirDrop pour recevoir des fichiers d'autres appareils Apple n'est plus possible avec iOS 16.2 et autres. Après un maximum de 10 minutes, le service de transfert de données est automatiquement limité à la réception de fichiers uniquement par des contacts.

Si l'on ne souhaite pas échanger des documents avec de parfaits inconnus, il est recommandé de choisir ce paramètre. Cela permet également d'exclure la réception (involontaire) de photos et d'autres «trucs» numériques. capture d’écran: watson

Qu'en est-il du cryptage iCloud?

Avec iOS 16.2 et Cie, Apple introduit une «protection étendue des données» pour les données des utilisateurs stockées dans son propre service de stockage en ligne iCloud: pour la première fois, il est possible de sauvegarder sa propre sauvegarde iCloud, sa sauvegarde de messages (iMessage) ainsi que ses photos, notes, souvenirs et contenus iCloud avec un cryptage de bout en bout. Cela signifie qu'Apple ne dispose plus d'une deuxième clé. Les e-mails, les calendriers et les contacts restent toutefois exclus.

Le hic, c'est que pour l'instant, seuls les utilisateurs américains peuvent activer cette fonctionnalité et uniquement si tous leurs appareils Apple fonctionnent avec la toute dernière version du système d'exploitation. Le cryptage intégral d'iCloud devrait être introduit dans le monde entier début 2023.

