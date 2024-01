Internet est littéralement en roue libre depuis la divulgation, mercredi, de la liste des personnalités ayant gravité autour du financier Jeffrey Epstein, accusé de trafic de mineurs.

Hawking a-t-il participé à «des orgies de mineurs»? Le web en roue libre

Si les horreurs qui entourent Jeffrey Epstein accablent encore davantage le prince Andrew, elles ont laissé sur leur faim les extrémistes et complotistes de la droite américaine. Pour d'autres, c'est l'humour noir qui a pris le dessus. Au milieu de tout ça, Stephen Hawking se retrouve accusé sans preuve.

Jeffrey Epstein est décédé et la liste des célébrités l’ayant côtoyé n'a pas rassasié les plus extrémistes de la droite américaine. Mercredi, un millier de pages réparties dans quarante documents judiciaires a révélé l'identité de 180 «John Doe», qui ont certainement mal dormi les semaines précédentes.

Si le prince Andrew est encore un peu plus dans la panade et Bill Clinton (planqué derrière le matricule «Doe 36») est regardé méchamment de travers, en raison de ses penchants pour «les filles» qu'il «aimait jeunes», il n'y a pas eu de révélation majeure.

Donald Trump, Bill Clinton ou encore Michael Jackson apparaissent effectivement dans ces documents, mais aucun acte répréhensible ne leur a été attribué. Ce qui n'a pas découragé une bonne tranche d'ultraconservateurs américains d'alimenter des théories du complot qui galopent depuis l'arrestation du financier, jamais jugé pour trafic de mineurs, puisqu'il a été retrouvé mort dans sa cellule, le 10 août 2019, juste avant le début de son procès.

«Les théoriciens du complot d’extrême droite voient Epstein comme la clé pour prouver que l’élite démocrate constitue une cabale pédophile secrète» Martha Kelner, de Skynews, pour BFMTV

Des théories qui vont jusqu'à remettre en cause son suicide. Pour beaucoup de complotistes, Epstein a été assassiné par le FBI, sur ordre de l'Etat profond. C’est dit. Et, sans grande surprise, depuis mercredi, ce peu de révélations croustillantes est la preuve que «la justice corrompue» et «les démocrates» se protègent en cachant «la vérité». D'autres thèses n'hésitent pas à dépasser quelques bornes, au passage:

L'humour noir comme échappatoire

Et c'est probablement parce que cette fameuse liste n'a pas eu l'effet d'une bombe dans le gratin mondial, que les réseaux sociaux se sont permis de dégainer l'humour noir. Malgré les atrocités qui ont longtemps été dissimulées dans l'existence du milliardaire Epstein, la présence de certains noms dans les dossiers ont surpris loin à la ronde. Du magicien David Copperfield à l'éminent physicien Stephen Hawking.

Le génial britannique, qui souffrait de sclérose latérale amyotrophique, apparaît dans des échanges d'emails entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, où le financier balaie les rumeurs selon lesquelles Hawking aurait participé à des «orgies de mineurs». Si, effectivement, aucune preuve ne permet de penser que le physicien (décédé en 2018) a commis des actes répréhensibles, cette information a laissé les internautes circonspects au point... d'en rire.

Non pas de Hawking lui-même, ou même de son handicap. Mais de l'hypothèse assez folle qu'il puisse s'être rendu sur l'ile Little Saint James pour s'adonner à des crimes sexuels, alors qu'il y était en 2015, dans le cadre d'un colloque scientifique.

C'est peut-être simplement la preuve que Jeffrey Epstein, ses crimes, sa vie, ses réseaux, les célébrités qui ont longtemps gravité dans ses parages et les mythes qui vont avec, vont hanter les esprits encore (très) longtemps.