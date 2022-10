Les Eurockéennes de Belfort sont en danger. La cause? Les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Image: sda

Les festivals annulés en 2024 à cause des JO? La culture française gronde

C'est une petite bombe dans le monde de la culture française: un possible report a échauffé les esprits et les acteurs culturels le disent: le secteur ne s’en remettrait pas.

Les festivals français pourraient ne pas avoir lieu en 2024. Pourquoi? Les Jeux olympiques pourraient mobiliser tout ce que la France compte comme gendarmes et policiers. Cette hypothèse qui vient d'atterrir sur la table du débat public, puisque les manifestations qui devraient se dérouler en même temps seraient dans l'impossibilité de pouvoir sécuriser.

Gérald Darmanin a mis le feu aux poudres avec son audition au Sénat par la commission des lois le 25 octobre. Le ministre de l'Intérieur, comme le rapporte Télérama, a expliqué que 30 000 policiers et gendarmes son nécessaires pour la sécurité des Jeux. Et d'ajouter le «principe» du «report ou l’annulation des grands événements sportifs ou culturels mobilisant de nombreuses forces de police et de gendarmerie». Tollé dans le milieu culturel hexagonal.

Les craintes d'une «saison blanche»

Le ton est monté, car à 21 mois du lancement des JO de Paris, beaucoup de locaux ont déjà été réquisitionnés pour la tenue de l'événement. Toujours dans le magazine français, plusieurs acteurs sont déjà confrontés à des pénuries diverses: de lieux, indisponibles car déjà loués pour l’organisation des Jeux; de matériel, de personnels techniques ou d’agents de sécurité. Une inquiétude renforcée par l'annonce de Darmanin, comme le rappelle la sénatrice socialiste Sylvie Robert et sa peur de voir une «saison blanche» pour les festivals de 2024.

Les manifestations les plus menacées durant la période des JO n'avaient pas de qualificatifs assez durs pour condamner les propos du ministre de l’Intérieur. Contactée par Télérama, la directrice du WeLoveGreen festival à Paris, Marie Sabot, s'attendait à un tel problème à l'approche des Jeux.

«Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, nous a fait part de ses craintes en terme de force de l’ordre allouées à nos évènements à l’été 2024, et suggéré de réfléchir à une modification dans nos organisations».

De son côté, Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes de Belfort, est catégorique: «Une nouvelle annulation pure et simple de la saison des festivals en France me paraît improbable. Cela signifierait la mort du secteur, car l’Etat ne va pas remettre la main à poche.»

La semaine prochaine, la ministre de la Culture doit rencontrer les représentants des plus gros festivals pour trouver une solution et «concilier les besoins des Jeux avec les événements estivaux». (svp)