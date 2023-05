Jeux vidéo

On a regardé le Playstation Showcase 2023 et voici ce qu'il faut savoir

Après deux longues années d’attente, le géant bleu du gaming revient une nouvelle fois pour nous offrir des annonces «fracassantes». On vous résume toutes les nouveautés annoncées ici.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Plus de «Société»

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Comme prévu , le Playstation Showcase 2023 s’est déroulé mercredi soir avec un programme très chargé qui s’est étalé sur pratiquement une heure et demie. Et comme d’habitude après chaque événement majeur, voici notre résumé complet. Celui-ci ne contient pas toutes les annonces.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: PS5, Xbox Series X|S, PC

Aucune date de sortie annoncée

Après des mois et des mois de rumeurs, l’annonce est enfin officielle. Konami va à nouveau raviver la flamme MGS avec, pour commencer, le Remake du troisième volet. Ce dernier change légèrement de nom ici et ne porte pas le chiffre «3» afin d’éviter toutes confusions. Notez que cet épisode est techniquement le commencement de la saga et donc un excellent point de départ pour remettre la licence sur les rails.

Vidéo: youtube

Ce n’est pas tout, Konami et Playstation annoncent aussi l’arrivée d’une première collection qui regroupe les trois premiers titres à destination de la PS5. Si le Remake n’a pas de date de sortie, la collection arrive cet automne.

Image: jvmag

Image: jvmag

Image: jvmag

Assassin’s Creed Mirage – PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, PC

Date de sortie: 12 octobre 2023

Magistral! On l’attendait de pied ferme, et ce soir Assassin’s Creed Mirage nous a régalé. Nous avons non seulement eu le droit à sa date de sortie, mais aussi à une longue phase de gameplay. Le pari semble réussi puisque ce nouvel opus souhaite renouer avec ses origines. Si vous avez joué aux premiers opus, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s’agit. Une future aventure teintée de nostalgie, mais très certainement remplie d’action.

Vidéo: youtube

Petit rappel, Assassin’s Creed Mirage nous emmènera dans la ville de Bagdad avec une mise en avant toute particulière sur l’infiltration. L’aspect RPG des derniers opus est ici mis de côté.

Marvel’s Spider-Man 2 – Playstation 5

Sortie annoncée pour l'automne 2023

12 longues minutes, pas une de moins pour les toutes premières images de gampelay de ce Spider-Man 2. Pour rappel, celui-ci ne sera pas un jeu coopératif, mais bien une aventure solo. À travers ses premières images, on découvre donc la possibilité d’incarner Miles ou Peter selon les embranchements. Venom est bien de la partie et la carte semble cette fois-ci plus grande avec des missions qui vont se dérouler au-dessus de l’eau.

Vidéo: youtube

Toujours aucune date n’est annoncée pour ce gros morceau à venir chez Playstation. Il risque d’ailleurs d’être le seul en cette fin d’année.

Alan Wake 2 – PS5, Series X|S, PC

Date de sortie: 17 octobre 2023

C’était la grosse fuite de la semaine, et elle est donc confirmée au Playstation Showcase 2023. Alan Wake 2 arrivera en octobre avec une aventure qui s’annonce simplement impressionnante. L’horreur sous son plus beau jour avec une trame qui s’annonce particulièrement bien ficelée. Bonne nouvelle, si vous n’avez pas touché au premier opus, ce n’est pas grave, le jeu est conçu pour être découvert par les nouveaux joueurs.

Vidéo: youtube

Attention, on apprend que le jeu ne sortira pas en version physique. Un moyen selon l’éditeur de garder le jeu à bas prix.

Playstation Portable Cloud (Projet Q), EarBuds

Petit passage éclair sur les annonces qui concernent le matériel. Comme attendu ce soir, Playstation a dévoilé sa «console portable» ainsi que des écouteurs qui vont accompagner ladite machine. Loin d’être une nouvelle PSP, nous sommes ici face à une DualSense plus large qui comporte un écran afin de vous faire profiter de vos jeux en Cloud. Vous allez donc devoir posséder une console chez vous, et une bonne connexion à l’extérieur pour y jouer. Heureusement, vous allez pouvoir utiliser l’appareil comme DualSense.

Image: jvmag

Aucune date n’a été communiquée pour la sortie des deux accessoires. Du côté des prix, même constat.

Marathon – PS5, Series X|S, PC

Aucune date de sortie annoncée

C’est certainement le jeu qui a le plus intrigué le public, et il y a de quoi. Tout d’abord, sachez que Marathon est une très vieille licence qui date de 1994. Ensuite, on découvre que c’est le futur bébé de Bungie. Pour couronner le tout, le teaser proposé par le jeu sort vraiment du lot.

Vidéo: youtube

En réalité, Marathon renferme une expérience en PvP dans un univers science-fiction. Un shooter qui se déroule en équipe de trois avec pour but, l’extraction.

The Talos Principle 2 – PS5, Xbox Series X|S, PC

Sortie annoncée pour fin 2023

Amoureux de puzzle game, voici une annonce à ne pas rater. À ce propos, si vous n’avez pas encore joué au premier volet, foncez, c’est une réelle pépite. The Talos Principle 2 semble être dans la droite lignée de son grand frère. Des niveaux qui s’enchainent avec des énigmes toujours plus complexes, mais toujours autant de satisfaction à l’arrivée. C’est d’ailleurs la seule licence qui peut se vanter d’être un Portal-Like.

Vidéo: youtube

Dragon’s Dogma 2 – PS5, Series X|S, PC

Aucune date de sortie annoncée

Plus de 10 ans après le premier opus, l’incontournable RPG revient avec un titre sobrement nommé Dragons Dogma 2. Histoire d’enfoncer le clou de cette annonce «épique», nous avons le droit à plusieurs phases de gameplay très alléchantes. Avec sa fantasy prononcée, son aspect RPG maitrisé et sa narration étoffée, voici un RPG qui risque de chambouler certains codes à son arrivée.

Vidéo: youtube

Neva – PS5, Series X|S, PC, Switch

Sortie annoncée pour 2024

C’est notre premier coup de cœur de la soirée, et c’est normal puisque derrière Neva on retrouve les développeurs de GRIS. Un autre titre qui mérite que l’on s’y attarde. Si vous n’avez pas peur de vivre des émotions ou de ressentir des moments magiques, alors Neva sera pour vous. Malheureusement, il n’y a pas plus d’informations à découvrir pour le moment. Nous espérons croiser sa route à la Gamescom de cette année.

Vidéo: youtube

Sword of the Sea – Playstation 5

Aucune date de sortie annoncée

Après l’excellent ABZÛ ou encore l’énorme Journey, on a découvert ce jeudi soir Sword of the Sea. La nouvelle création de ce même studio qui arrive à rendre incontournable ce genre très méconnu du jeu «atmosphérique». Des expériences uniques qui vous proposent des moments simplement agréables. Difficile de mettre des mots lorsque les images sont si parlantes.

Vidéo: youtube

The Plucky Squire – PS5, Series X|S, Switch, PC

Sortie annoncée pour 2023

Ce n’est pas la première fois que l’on croise son chemin, mais nous ne raterons pour rien au monde une occasion d’en parler. The Plucky Squire est une aventure dans laquelle on incarne un héros de bande dessinée. Un jeu qui se joue sur un livre, avec des phases où notre personnage sort de son cadre pour proposer une aventure en 3D à travers la pièce qui nous entoure. Notre véritable coup de cœur.

Vidéo: youtube

Resident Evil 4 VR Mode – Playstation VR2

Aucune date de sortie annoncée

Incontournable, Resident Evil 4 ne semble pas vouloir s’essouffler, et ce n’est pas cette nouvelle déclinaison qui nous fera dire le contraire. En effet, nous avons enfin découvert les premières images du portage en réalité virtuelle de RE4. Un somptueux travail que l’on a hâte de découvrir casque sur la tête. Ce premier contact est d’ailleurs très rassurant puisque désormais nous savons que le jeu entier sera porté, et pas simplement quelques bribes de l’histoire.

Vidéo: youtube

Arizona Sunshine 2 – Playstation VR2, PCVR

Sortie annoncée pour 2023

Non, vous ne rêvez pas, et c’est certainement l’annonce la plus amusante que l’on a vu à l’occasion de ce Playstation Showcase. L’excellent Arizona Sunhine revient pour un nouveau volet. Petit rappel, le premier opus était «la» première aventure en réalité virtuelle sur PC. Les choses ne semblent pas avoir changé ici, hormis la promesse d’un jeu vraiment drôle. En dehors de son côté fun/gore, le titre met en lumière votre compagnon de route à quatre pattes qui vous obéira au doigt et à l’œil.

Vidéo: youtube

Fairgame$ – PlayStation 5, PC

Aucune date de sortie annoncée

Voici le tout premier projet du studio Haven. Celui-ci fondé entre autres par Jade Raymond qui a fait ses armes chez Ubisoft, avant de terminer sa course chez Stadia. Un véritable GaaS (jeu vidéo de service) dans lequel vous allez devoir, en équipe, dérober un objectif, et le ramener alors que vous êtes en confrontation avec d’autres groupes de joueurs.

Vidéo: youtube

Un jeu qui surf sur la vague du moment, mais qui ne nous a pas rassurés, il faut le dire. Si vous cherchez un jeu d’action dans le même genre, allez découvrir The Finals qui a bien plus de potentiel.

Ghostrunner 2 – PS5, Series X|S, PC – 2023

Sortie annoncée pour 2023

Vidéo: youtube

Véritable surprise en 2020 lors de sa sortie, Ghostrunner signe pour une nouvelle course effrénée dans son univers Cyberpunk. Ce FPS plateforme revient donc pour un second volet qui sera dans la droite lignée du premier. Avec son aspect scoring, cet épisode deux s’annonce un peu plus étoffé en matière de scénario, mais aussi en termes de gameplay avec de nouvelles possibilités de jeu.

Helldivers 2 – PlayStation 5, PC – 2023

Sortie annoncée pour 2023

Après un premier épisode véritablement réussi, le jeu de shoot Helldivers revient avec un second volet encore plus explosif. Ici, exit la vue isométrique pour une vision plus classique à la troisième personne. Plus immersive, et surtout plus percutante à la vue de ces extraits. Tout comme le premier volet, Helldivers 2 sera un jeu à faire en coopération avec vos amis, histoire de rendre l’expérience plus amusante.

Vidéo: youtube

Mention spéciale à la bande-annonce très «Starship Troopers».

Foamstars – PS4, PlayStation 5

Aucune date de sortie annoncée

Splatoon, par Square Enix.

Enfin presque, ici la mousse devient un élément du décor. C’est plutôt amusant à regarder et certainement tout autant à jouer entre amis, mais c’est très (trop) inspiré.

Vidéo: youtube

Immortals of Aveum – PS5, Series X|S, PC – 20 juillet

Date de sortie: 20 juillet 2023

Bien qu'on ait déjà vu énormément de choses sur ce Immortals of Aveum, il reste un titre intéressant à nos yeux. Pour rappel, le jeu est développé par d’anciens vétérans de la saga Call of Duty. Le tout sous la coupole du label EA Originals. Un FPS à base de magie qui sort clairement de l’ordinaire et qui a un petit côté envoutant. Dommage tout de même de ne pas en proposer une version VR.

Vidéo: youtube

Phantom Blade Zero – PlayStation 5, PC

Aucune date de sortie annoncée

Vidéo: youtube

Impressionnant? Véritable cinématique jouable? C’est en tout cas ce que l’on a ressenti en regardant ce trailer de Phantom Blade Zero. Un jeu d’action pur et dur qui nous met aux commandes d’un assassin d’élite au service d’une organisation nommé l’Ordre. Encore une fois, le thème de la Chine féodale fait un véritable carton dans nos cœurs. Nous avons hâte d’en savoir plus !

Towers of Aghasba – PlayStation 5, PC

Sortie annoncée pour 2024

On termine ce résumé avec Towers of Aghabsba (ToA). Un énorme monde ouvert qui vous propose de reconstruire tout un peuple avec une liberté d’action qui semble tout droit sortie du dernier Zelda. Un monde enivrant dans lequel les baleines flottent, enveloppé dans une direction artistique très «fantasy». Dans ToA, vous allez aussi pouvoir aller découvrir les colonies de vos amis, pour voir comment ces derniers se sont développés, à l’image d’un voyage amical dans Animal Crossing.

Vidéo: youtube

Difficile donc de trouver un terme exact à cette future petite pépite qui nous intrigue fortement.

Notre avis

Le Playstation Showcase 2023 est une excellente mise en bouche pour le début de cette longue saison d’annonces. Malheureusement, pour nous, le constructeur n’a pas été à la hauteur. Voici notre petite liste des choses qui, selon nous, manquent cruellement à l’appel:

Last of Us.

Le multijoueur Death Stranding 2.

Ghost of Tsushima 2.

Les jeux VR.

Wolverine.

Rise of the Ronin.

Tekken 8.

Un jeu Bend Studio (Days Gone).

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Votre avis

Nous avons lancé, sur Twitter, un sondage. N’hésitez pas à aller donner votre avis sur le Playstation Showcase 2023!

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Fan de jeux vidéos? Par ici 👇

Les otaries aussi aiment jouer

Vidéo: extern / rest

33 images générées par IA délicieusement bizarres