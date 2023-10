Voici les deux nouveaux modèles de PS5.

Voici la nouvelle Playstation

Plus petite et plus légère: Sony a présenté des versions plus fines de la Playstation 5. Une nouveauté technique est proposée pour la Digital Edition de la console.

Steve Haak / t-online

Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, Sony lance de nouvelles versions de sa console de jeu Playstation 5. Elles sont plus petites et plus minces que les modèles précédents et remplacent ces versions de la PS5 avec et sans lecteur de disque.

Selon Sony, le volume des appareils «Slim» a été réduit de «plus de 30%» ainsi que leur poids de 18% pour la version disque et de 24% pour l'édition numérique. Les fonctions n'ont pas changé, écrit l'entreprise.

Une nouveauté supplémentaire est prévue pour les propriétaires de la Digital Edition de la PS5. Sony vendra à l'avenir un lecteur de disques Blu-ray Ultra HD séparément, au cas où les acheteurs souhaiteraient équiper leur console ultérieurement. Le lecteur devrait coûter 119,99 euros à sa sortie en Europe, la date de lancement en Suisse et son prix ne sont pas encore connus.

Pas de changement de prix

Autre nouveauté: Sony ne fournit qu'un support horizontal avec ses consoles. Ceux qui préfèrent placer les appareils verticalement peuvent acheter un support séparément. Coût: 29,99 euros.

Sony ne change rien aux prix des versions de la PS5. La PS5 avec lecteur coûte 549,99 euros, même dans sa petite version, et la Digital Edition est vendue à 449,99 euros.

Quand la PS5 Slim sera-t-elle disponible en Suisse?

L'année prochaine, de nouvelles couleurs supplémentaires devraient également être disponibles pour les petites consoles. Ce sont le noir, le rouge volcanique, le bleu cobalt et l'argent sterling. Elles devraient être vendues au prix de 54,99 euros dans leur version la moins chère.

A partir de novembre, la sortie des modèles PS plus minces aura lieu d'abord aux Etats-Unis, puis dans le monde entier, fait savoir Sony. Les modèles plus grands devraient ensuite disparaître progressivement du commerce.

