On a testé Cyberpunk 2077: Phantom Liberty et c'est une masterclass

La bonne surprise de la semaine est la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Malgré quelques soucis techniques mineurs, le jeu offre de bons moments. On vous dit tout!

Armin Hadzikadunic/jvmag

Lancé en 2020, Cyberpunk 2077 est actuellement en train de faire (re)tourner toutes les têtes. La communauté est en ébullition, la mise à jour 2.0 est arrivée et son unique DLC a débarqué le 27 septembre. Après une douzaine d’heures dans les bas-fonds de Night City, il est temps de vous donner notre avis sur cet unique contenu qui est, il faut l’avouer, bien copieux. Information importante, d’après le guide, il faut compter 15 heures pour arriver au bout de la trame principale, et le double pour tout voir de Phantom Liberty.

Cyberpunk, le grand

Le studio CD Projekt sait faire des RPG, c’est une certitude. Cyberpunk 2077 avait déjà marqué les esprits à sa sortie. Cru, mature, bien écrit, haletant, rien n’était laissé au hasard dans la narration du jeu. Phantom Liberty se place au même niveau, mais avec un petit plus qu’il est difficile à cerner, mais qui nous fait dire que les développeurs ont eu le temps de s’imprégner de l’univers pour rendre la trame et les personnages encore plus réalistes.

Image: jvmag

Nous n'irons pas dans les détails du scénario, histoire de vous laisser la surprise. Toutefois, attention! Ce DLC est clairement taillé pour les amoureuses et amoureux d’actions à outrance. Après des dizaines d’heures sur Starfield, il faut avouer que Cyberpunk 2077: Phantom Liberty est un ténor du genre. Sans dénigrer Starfield, au cœur de Night City, tout semble plus cohérent.

Dog Town, un point faible

Si le jeu brille par sa narration, sa mise en scène et ses explosions, ce nouveau quartier nommé Dog Town passe complètement à la trappe. Une vraie décharge à ciel ouvert où il ne fait pas bon rouler, et où chaque centimètre carré a été saccagé par l’humain. Il reste que son intégration est plutôt amusante. En effet, pour pénétrer dans cette zone de la ville, vous devez passer un checkpoint qui fait surement office de chargement, mais qui donne un effet «zone contaminée». Ambiance garantie.

Image: jvmag

Liberty 2.0

Phantom Liberty débarque avec un lot de nouveautés non négligeables. Nouvelles radios, nouveaux objets ou encore nouvelles activités annexes, un tas de choses qui viennent parfaitement se marier avec la version 2.0 de Cyberpunk 2077. À ce propos, sachez que même CD Projekt conseille de recommencer l’aventure de zéro afin de profiter de toutes les nouveautés, ne serait-ce que pour l’arbre des compétences qui a été entièrement revu.

Si vous vous posez la question de l’intégration du DLC, sachez que le studio a fait les choses en ordre. En effet, vous pouvez soit continuer votre partie actuelle et découvrir quand vous le souhaitez Phantom Liberty, ou alors vous pouvez lancer directement le DLC. Bien évidemment en créant un nouveau personnage pour l’occasion. Le contenu se marie parfaitement avec le jeu de base. Encore un excellent tour de passe-passe.

Image: jvmag

Notez que malgré cette mise à jour majeure, il reste quelques soucis techniques. À commencer par les problèmes de clipping, jusqu’aux PNJs ennemis qui ne voient pas les cibles et qui figent le regard dans un mur. Cyberpunk 2077 ne se débarrassera pas de tous ses démons, et on comprend mieux pourquoi les développeurs ne veulent plus travailler avec leur moteur maison.

Rejouez à Cyberpunk!

Phantom Liberty est une véritable réussite, et Cyberpunk 2077 mérite d’être rejoué une nouvelle fois grâce à sa robe 2.0. Rien n’est laissé au hasard, ou presque. Il faut tout de même savoir que si le studio a réussi à peaufiner sa formule et la rendre quasiment parfaite, les consoles PlayStation 4 et Xbox One sont ici laissées de côté. L’aveu d’un échec et l’envie d’avoir voulu trop en faire.

Image: jvmag

Phantom Liberty pousse l’expérience Cyberpunk 2077 à son apogée. Un seul et unique contenu qui fait trembler les murs de la passion. Si vous attendiez une version parfaite du jeu, c’est le moment ou jamais de vous lancer dans l’aventure. Si vous avez aimé le titre à sa sortie, vous allez adorer retourner à Night City et découvrir toutes les nouveautés.

Contexte de l'essai du jeu: – Clé offerte par CD Projekt

– Joué PC, aussi disponible sur Xbox Series X|S et Playstation 5

Pour rappel, Cyberpunk 2077 dans sa version 2.0 ainsi que Phantom Liberty ne sont disponibles que sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.