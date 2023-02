En l’espace de seulement deux semaines, Hogwarts Legacy: l'Héritage de Poudlard (2023) a réalisé un démarrage record en Europe. Image: dr

Jeux vidéo

Hogwarts Legacy est en train de pulvériser des records

Depuis vendredi, le jeu de rôle inspiré du célèbre monde des sorciers caracole en tête des ventes. Ce dernier est parvenu à survoler les polémiques qui avaient esquinté son lancement.

Plus de «Société»

Il compte désormais parmi les plus gros succès du jeu vidéo de ces dernières années. Sorti le 10 février 2023, Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard (2023) s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. Il a ainsi cumulé des recettes de plus de 850 millions de dollars, a annoncé vendredi 24 février Warner Bros. Discovery, le détenteur des droits de la licence Harry Potter.

En l’espace de seulement deux semaines, le jeu de rôle inspiré du célèbre monde des sorciers a donc réalisé un démarrage record en Europe. Une envolée qui, comme le rappelle BFMTV, devrait ravir J.K. Rowling. Selon le média français, l'auteure des livres Harry Potter qui ont permis de donner vie au jeu vidéo percevra une contrepartie financière conséquente liée à ses droits d'auteur.

Accusations de transphobie

La nouvelle est inattendue. Le lancement de Hogwarts Legacy: l'Héritage de Poudlard avait en effet été assombri par les polémiques qui entourent actuellement la romancière britannique.

J. K. Rowling à la Première du film Les animaux fantastiques: les secrets de Dumbledore (2022), le 29 mars 2022. Image: sda

Depuis plusieurs mois, cette dernière est vivement critiquée depuis qu'elle a partagé des propos jugés transphobes sur les réseaux sociaux. En réaction, les détracteurs avaient appelé au boycott du jeu vidéo en amont de sa sortie.

On vous expliquait tout ici Jeux vidéo La sortie de «Hogwarts Legacy» ne réjouit pas tout le monde

(mndl)

Ne nous dites pas que vous avez raté cet article incroyable On vous décrit la rédac' de «watson» avec des personnages de «Harry Potter» de Margaux Habert

À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après? 1 / 12 À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après? source: keystone

3 choses à savoir avant de jouer à Hogwarts Legacy