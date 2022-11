«Call of Duty: Warzone 2»: Tout savoir sur la version gratuite du jeu

Pour ceux qui ne comprennent rien au jargon du gaming

Le terme anglophone battle royale fait référence à un genre de jeux vidéo mêlant jeu de survie et de tir, basé sur la mécanique du last man standing: plusieurs dizaines de joueurs sont lancés sur une carte et c'est le dernier survivant qui l'emporte.



Extraction Shooter, quésaco?

L'extraction shooter est un type de jeu dans lequel il vous faut survivre dans une zone hostile en remplissant des objectifs avant de vous extraire sain et sauf.