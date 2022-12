J'ai joué à ces 4 jeux vidéo avec ma fille en 2022 (voici nos notes)

Ce que l'on a trouvé cool/pas cool

Papa P.:

(++) Le jeu est entièrement axé sur la coopération et propose des missions originales.

(-) C'est trop long. J'en ai eu vraiment marre à la fin.

(-) L'histoire principale (la séparation des parents) est expliquée de manière un peu lourde et peu adaptée aux enfants.

(-) L'éminent personnage secondaire Dr. Hakim est plus énervant qu’autre chose.

(---) *ATTENTION SPOILER* Lorsqu'il s'agit d'abattre un adorable éléphant en peluche, on comprend que ce jeu ne s'adresse pas aux enfants.

Fille M.:

(+) «J'ai aimé les nombreux détails».

(+) «Le jeu est très varié».

(- / +) «Au début, c'était trop difficile pour moi, mais j'ai appris et à la fin, ça allait».

(-) «Je n'ai pas compris grand-chose à l'histoire, car tout était en anglais».

(-) «Je ne pense pas que le jeu soit destiné à un père et une fille».

(---) *ATTENTION SPOILER* «Nous avons dû tuer un éléphant en peluche très mignon. C'était très triste. D'autant plus que ça ne servait à rien».