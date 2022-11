La nouvelle Playstation 5 de Sony. image: sony

Voici où vous pourrez procurer une PlayStation 5

La console PlayStation de Sony se fait toujours aussi rare. Voici où, à quel prix et quand vous pouvez vous attendre à une livraison de la précieuse console.

Lors de son lancement en septembre 2020, la PlayStation 5 (PS5) a immédiatement été en rupture de stock. D'autres vagues de vente ont montré que la demande restait énorme alors que l'offre, relativement faible. Désormais, la PS5 est à nouveau disponible chez différents revendeurs. Voici lesquels:

🟢: disponible / 🔴: pas disponible



World of Games (wog): 🟢

La PS5 peut être commandée sur le site wog.ch. La PlayStation est actuellement en vente sous différentes offres. À partir du 9 novembre, la console sera vendue en pack, avec le jeu vidéo God of War, et à partir du 23 novembre avec Horizon Forbidden West.

Délai de livraison: les délais de livraison habituels s'appliquent à partir du moment de la vente.

Prix à partir du 9 novembre:



529 francs avec God of War.

549 francs dans le pack avec God of War + housse de protection.

579 francs avec God of War + disque dur.

Prix à partir du 23 novembre:

679 francs dans un pack comprenant (Ratchet & Clank + Grand Turismo 7 / The Last of Us Part I + Horizon Forbidden West)

Autres offres disponibles

MediaMarkt: 🟢

Vous pouvez également commander la PS5 chez MediaMarkt. Elle est actuellement disponible sous forme de pack avec le jeu vidéo God of War Ragnarök.

Délai de livraison: la vente débutera le 9 novembre, puis les délais de livraison habituels s'appliquent.

Prix: 629 francs (avec le jeu God of War compris)

Digitec: 🟢

La PS5 est disponible sur le site internet Digitec. Les ventes de la nouvelle console de Sony débuteront le 9 novembre également.

Délai de livraison: vous pourrez recevoir votre PS5 au plus tôt le 11 novembre. A partir du 9 novembre, les délais de livraison habituels s'appliquent.

Prix:

639 francs dans le pack avec God of War

887 francs pour la version 825 Go avec FIFA 23

microspot: 🔴

Quand sera-t-il possible d'acheter la PS5? A l'heure actuelle, il n'est pas possible de commander une PS5 chez microspot. «Cet article n'est actuellement pas disponible», écrit le revendeur sur son site.



Délai de livraison: Aucune indication.



Prix:

De 399 francs

A 499 francs

Interdiscount: 🔴

Quand sera-t-il possible d'acheter la PS5? Il n'est pour le moment pas possible de commander une PS5 chez Interdiscount. Et pour l'heure, aucune date de disponibilité n'a été communiquée par Interdiscount.

Délai de livraison: aucune information concrète n'est disponible pour le moment.



Prix:

De 399,90 francs

499,90 francs

Fust: 🔴

Quand sera-t-il possible d'acheter la PS5? Pour l'instant, les choses se présentent mal. La dernière information mise à jour par Fust à propos de la PS5 remonte au 1er décembre 2021. A l'époque, le revendeur écrivait: «La forte demande de PS5 ne peut malheureusement toujours pas être satisfaite en raison de difficultés de livraison».



Délai de livraison: Fust ne donne aucune indication à ce sujet.



Prix:

De 399 francs

A 499 francs

Gamestop: 🔴

Quand sera-t-il possible d'acheter la PS5? Pour l'instant, aucune information concrète n'a été donnée à ce sujet.

Délai de livraison: Aucune date de livraison confirmée.

Prix:

De 399 francs

A 499 francs

melectronics: 🔴

Quand sera-t-il possible d'acheter la PS5? De la même manière que pour les revendeurs précédents, aucune information n'a été donnée concernant un arrivage de la PS5.

Délai de livraison: Aucune date de livraison confirmée.

Prix:



De 399 francs.

A 499 francs.

Un nouveau modèle de PS5?

Avant même la première vente de la console PS5, les premières images d'une version noire ont fait le tour du web. A ce jour, Sony n'a pas annoncé de projet d'un modèle noir. Un commerçant en ligne a donc pris les choses en main et propose cette variante.

Voici à quoi ressemble la belle pièce de SUP3R5. image: sup3r5

Seuls 304 exemplaires sont vendus dans la boutique en ligne. Il devrait donc être presque impossible de se procurer un tel appareil. Sans compter qu'il faut faire face à la concurrence, non seulement d'autres utilisateurs en Suisse, mais aussi du monde entier.

De plus, plusieurs experts mettent en garde contre la disponibilité de ce modèle noir. Ils soulignent le fait que Sony peut encore interférer et interrompre le processus, avant même le début de la vente. L'entreprise a déjà montré par le passé qu'elle n'hésitait pas à mettre un terme à la distribution de telles adaptations faites à la main.

(leo)

Avez-vous vu la PS5 chez un autre revendeur? Ecrivez-nous en commentaire!