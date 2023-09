Ces 8 stars ont des liens troublants avec des tueurs en série

Ces stars ont des liens troublants avec des criminels.

Ces 8 stars ont croisé la route de tueurs en série

Le père de Woody Harrelson était un tueur à gages, un vrai meurtrier a joué dans Breaking Bad, et Sean Penn a été en prison avec Richard Ramirez: voici des stars qui ont croisé la route de tueurs en série.

C'est parce que l'avocat Robert Kardashian a défendu l'ancien joueur de football américain O.J. Simpson devant le tribunal pour le meurtre de son ex-femme que la famille Kardashian est devenue célèbre et a réussi à commercialiser son nom de famille dans un business qui rapporte des millions.

Les Kardashian ne sont pas les seules stars à avoir des liens avec des criminels. Certaines ont même des liens avec des tueurs en série.

Un tueur en série est une personne qui a tué au moins deux personnes. Nous connaissons environ 700 tueurs en série, la plupart d'entre eux étant originaires des États-Unis. Le FBI estime qu'il y a actuellement entre 25 et 50 tueurs en série en liberté aux Etats-Unis.

Parmi les tueurs en série les plus célèbres figurent Jack l'Éventreur, Ted Bundy, Ed Gein, Jeffrey Dahmer, Aileen Wuornos, The Zodiac, Richard Ramirez et Edmund Kemper.

Voici huit stars qui ont des liens avec un tueur en série.

Le père de Woody Harrelson était un tueur à gages

Woody Harrelson avait sept ans lorsque son père a été emprisonné pour la première fois. Image: imago images

Le père de Woody Harrelson, Charles Harrelson, était un tueur à gages responsable d'au moins une douzaine de meurtres, dont celui d'un juge fédéral. Pour cela, il a été condamné deux fois à la prison à vie.

Charles Harrelson a même affirmé qu'il avait tué le président John F. Kennedy en 1963. Il a affirmé qu'il était l'un des trois hommes déguisés en clochards qui se trouvaient sur la colline herbeuse près de la calèche de Kennedy. Il a même déclaré que Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé, était trop éloigné du président pour pouvoir tirer un coup de feu clair. Cette affirmation n'a été ni confirmée ni infirmée.

Harrelson a été arrêté en 1960 pour un vol à main armée. Image: houston police department

On soupçonne Harrelson d'être responsable d'environ six meurtres. Il a été condamné pour deux d'entre eux. En 2007, à l'âge de 68 ans, il est décédé d'une crise cardiaque en prison.

Sean Penn a été en prison avec Richard Ramirez

Sean Penn a dû aller en prison à 28 ans et y a rencontré l'un des plus célèbres tueurs en série. Image: imago images

En 1988, Sean Penn a été emprisonné pendant 60 jours pour avoir frappé un autre acteur sur le tournage de Colors. L'un de ses codétenus était Richard Ramirez, également connu sous le nom de «The Night Stalker».

Ramirez a semé la panique à Los Angeles et à San Francisco en 1984/85 en tuant au moins 20 personnes âgées de neuf à 79 ans, et en mutilant leurs corps. En 1989, il a été condamné à mort, mais la sentence n'a jamais été exécutée. Ramirez est mort en 2013 d'une insuffisance hépatique après avoir passé 28 ans dans le couloir de la mort.

Le tueur en série Richard Ramirez a pris la vie d'au moins 20 personnes. Image: Los Angeles Police Department

En 2015, Penn a parlé en public de ce qu'avait été son séjour en prison avec Ramirez : «Il m'a écrit une lettre et voulait mon autographe». Ramirez a écrit à Penn : «Hé Sean, reste fort et frappe-les encore - Richard Ramirez, 666». Sur le mot, il y aurait en outre eu un pentagramme et une représentation du diable.

Penn lui répondit :

«Tu sais, Richard, c'est impossible d'être en prison et de ne pas ressentir un certain attachement pour tes codétenus. Eh bien, Richard, j'ai réussi l'impossible, je ne ressens absolument aucun attachement envers toi»

La petite amie d'Ashton Kutcher a été tuée par un tueur en série

Ashton Kutcher a témoigné au tribunal en 2019. Image: imago images

En 2001, Ashton Kutcher est allé chercher sa petite amie Ashley Ellerin pour un rendez-vous, mais à ce moment-là, elle était déjà morte. Michael Gargiulo, également connu sous le nom de «The Hollywood Ripper», l'avait poignardée 47 fois. Ellerin n'était pas sa première victime: en 1993, il a poignardé une femme à Chicago et, quelques années plus tard, pensant que la police était à ses trousses, il a déménagé à Los Angeles.

A partir du moment où il a commis son premier crime, il faudra attendre plusieurs années avant que Gargiulo ne soit tenu pour responsable de ses meurtres. Dans l'intervalle, une autre femme a été poignardée et une autre a survécu à une agression - les deux actes ont révélé le mode opératoire de Gargiulo.

Gargiulo a été arrêté en 2008. Image: Los Angeles County Sheriff's Office

En 2008, Gargiulo a été arrêté et les procès ont eu lieu en 2019. Le témoignage de Kutcher a aidé à établir une chronologie de la soirée du meurtre d'Ellerin, car il a été en contact avec elle par téléphone à plusieurs reprises. Il a découvert le lendemain matin qu'elle avait été assassinée.

Lors de son arrestation, Gargiulo a affirmé avoir poignardé sept autres femmes, mais ces actes n'ont jamais pu être prouvés. Il a été condamné à mort pour deux meurtres au premier degré, et une tentative de meurtre.

Debbie Harry a été emmenée en voiture par Ted Bundy

Debbie Harry lors d'un concert de Blondie dans les années 80. Image: imago images

La chanteuse de Blondie Debbie Harry affirme que dans les années 70, l'un des tueurs en série les plus célèbres l'a emmenée en voiture: Ted Bundy. Elle raconte qu'au début des années 70, elle cherchait un taxi pour «traverser la ville et se rendre dans une boîte de nuit». C'est alors qu'une petite voiture blanche s'est arrêtée «et que l'homme m'a proposé de m'emmener». Elle aurait continué à essayer de trouver un taxi, mais «l'homme était très insistant».

Lorsqu'elle est montée dans la Coccinelle VW de Bundy, elle a vu qu'elle avait été transformée de telle sorte qu'il n'y avait pas de poignées qui lui auraient permis de s'échapper. Pour s'échapper, elle a lentement baissé la vitre et essayé d'ouvrir la porte de l'extérieur. Harry raconte :

«Quand il a vu ça, il a essayé de tourner très vite au coin de la rue et j'ai sauté de la voiture et j'ai atterri au milieu de la route»

Ted Bundy est l'un des tueurs en série les plus célèbres au monde. Il a avoué avoir tué plus de 30 femmes. Image: imago images

Certains doutent toutefois de l'histoire de Debbie Harry, car tout s'est passé à New York. Or, le tueur était principalement actif dans les États de Washington, de l'Utah, du Colorado et de la Floride.

Bundy a tué au moins 30 jeunes femmes et jeunes filles entre 1974 et 1978. On suppose toutefois qu'il y en a eu bien plus - un chiffre définitif n'a jamais pu être établi. On pense toutefois qu'il a tué jusqu'à 60 personnes. Bundy a été arrêté pour la première fois en 1975, mais il a réussi à s'échapper à plusieurs reprises. Au cours de sa fuite, il a tué au moins trois autres femmes en Floride. En janvier 1989, il a été exécuté pour trois meurtres.

Dennis Wilson a écrit des chansons avec Charles Manson

Dennis Wilson, 1977. Image: Hulton Archive/ getty images

Dennis Wilson, membre du groupe The Beach Boys, a fait la connaissance de Charles Manson d'une façon incongrue: en 1968, il a emmené dans sa voiture deux auto-stoppeuses qui faisaient partie de la Manson Family. Wilson a aidé le musicien en herbe Manson à rencontrer des gens de l'industrie musicale (dont Terry Melcher, dans la maison duquel Sharon Tate a emménagé). Il a réécrit la chanson de Manson Cease to Exist en Never Learn Not to Love, qui a été publiée par les Beach Boys.

Wilson a également autorisé Manson et son entourage à vivre dans sa maison. A cette époque, Neil Young allait et venait dans la maison de Wilson, Young décrivant plus tard Manson comme un «artiste brillant mais frustré». Lorsque Wilson s'est rendu compte à quel point Manson était fou, le chef de la secte avait déjà entièrement pris possession de sa maison, l'avait remplie de membres de sa famille et avait soutiré plus de 100 000 dollars US à Wilson.

Manson était l'un des chefs de secte les plus célèbres de notre époque. La Manson Family est devenue célèbre pour les graves délits qu'elle a commis, mais surtout pour le meurtre de Tate.

Début août 1969, Manson a ordonné à quatre membres de son groupe de s'introduire dans une maison d'Hollywood où vivait à l'époque l'actrice Sharon Tate, enceinte jusqu'aux dents. Elle, son bébé à naître et ses quatre visiteurs ont été tués de manière atroce. Never Learn Not to Love a été publié six mois seulement avant cet acte.

En mars, Manson et trois membres de sa secte (Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten) ont été condamnés à mort pour sept meurtres et, dans un cas, pour entente délictueuse. Manson est décédé en 2017 des suites d'un cancer du côlon.

Charles Manson, 1981. Image: AP/AP

Gianni Versace a été tué par un tueur en série

Image: IMAGO / ZUMA Wire

Le 15 juillet 1997, lorsque le créateur de mode Gianni Versace, âgé de cinquante ans, s'est présenté devant sa maison de plage à Miami, il a été abattu de deux balles dans la tête. L'auteur du crime, Andrew Cunanan, 27 ans, avait auparavant effectué une tournée meurtrière de deux mois à travers les Etats-Unis.

Il a tué quatre hommes à Minneapolis, Chicago et dans le New Jersey avant d'abattre Versace. Versace et Cunanan s'étaient toutefois déjà rencontrés une fois auparavant. En 1990, ils se sont parlés dans une boîte de nuit de San Francisco, et Versace semblait se souvenir d'avoir vu Cunanan sur le lac de Côme. Mais on ne sait toujours pas si Cunanan y était vraiment, ou s'il s'agissait d'une confusion.

Andrew Phillip Cunanan était l'une des personnes les plus recherchées par le FBI après l'assassinat de Versace. Image: imago/ZUMA Press

Après tous les meurtres, Cunanan a pris la fuite. Cependant, après le meurtre de Versace, il a rompu avec son comportement habituel. Il s'est retranché dans une péniche vide. Huit jours après l'assassinat de Versace, il s'y est suicidé.

L'acteur de «Breaking Bad» s'est avéré être un meurtrier

Aaron Paul et Bryan Cranston ont tourné dans Breaking Bad de 2008 à 2013. Image: amc

En 2005, Clifton Bloomfield a tué deux personnes à quelques jours d'intervalle lors de vols à main armée. Il a passé 18 mois en prison pour vol à main armée.

Lorsque Bloomfield a été libéré sur parole, il a trouvé du travail en tant qu'acteur. Il a joué dans Felon aux côtés de Vil Kilmer et a fait de la figuration dans Breaking Bad avec Aaron Paul et Bryan Cranston.

Clifton Bloomfield lors de son arrestation en 2008. Image: New Mexico Corrections Department

Mais sa carrière criminelle ne s'est pas arrêtée là. Peu de temps après sa libération, il a assassiné un autre couple lors d'un cambriolage. En juin 2008, il a tué sa dernière victime au cours d'un cambriolage. Il a été condamné à 195 ans de prison et purge sa peine au Nouveau-Mexique.

La sœur de Kelsey Grammer a été tuée de manière horrible

«Frasier»-Star Kelsey Grammer, 2003. Image: IMAGO/YAY Images

En 1975, sept ans après que le père de Kelsey Grammer a été abattu en pleine rue, sa sœur Karen était assise à l'extérieur du restaurant où elle travaillait. Quatre hommes sont sortis du même restaurant pour le cambrioler, mais ils n'ont pas réussi. Les hommes ont forcé Karen à monter dans leur voiture, se sont arrêtés pour dévaliser une épicerie, puis sont entrés dans un appartement. Là, les hommes l'ont violée pendant quatre heures. Ils lui ont mis un foulard sur la tête et lui ont promis de la ramener chez elle, mais au lieu de cela, ils l'ont emmenée dans un parc de camping-cars où Freddie Glenn l'a poignardée dans le dos. Les hommes sont partis en laissant Karen pour morte.

Karen a cependant réussi à ramper jusqu'à la maison suivante. Celle-ci étant malheureusement vide, elle s'est évanouie devant la porte arrière et est décédée. Pendant une semaine, la police n'a pas su qui était la jeune fille, jusqu'à ce que Kelsey Grammer, alors âgé de 20 ans, identifie sa sœur.

En 1975, Glenn travaillait comme employé civil pour l'armée américaine. C'est là qu'il a fait la connaissance de Michael Corbett, un soldat, et ensemble, ils ont commencé une série de meurtres atroces. Ils ont d'abord enlevé Daniel van Lone dans l'intention de le voler. Après l'avoir tué, les assassins n'ont récupéré que 50 cents. Quelques jours plus tard, le duo a enlevé un autre soldat, que Corbett a assassiné à la baïonnette.

Freddie Glenn. Image: colorado department of correction

Deux semaines après le début de leur série de meurtres, ils ont tué Karen Grammer. Glenn a été inculpé un an plus tard pour les trois meurtres et condamné à mort pour le meurtre de Karen Grammer. Cette peine a ensuite été commuée en prison à vie. L'homme de 66 ans a déjà tenté à deux reprises de bénéficier d'une liberté conditionnelle, mais sans succès. Il est toujours incarcéré dans le Colorado.

Corbett, qui a également été condamné pour les meurtres, est mort en prison en 2009.