Cette position sexuelle aidera les femmes à atteindre leur point G

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

jennifer buchholz / t-online

Si vous n'avez pas envie de vous aventurer trop loin dans le guide de l'amour indien, mais que vous voulez tout de même vous écarter un peu de la routine au lit, vous devriez essayer la position de «l'Ange consterné». Parce qu'il combine le familier avec quelque chose de nouveau.

Ce qu'il y a de spécial dans la position de la petite cuillère

Dans cette position, les deux amants sont plutôt passifs par rapport aux autres positions du Kamasutra. L'homme peut utiliser ses hanches pour diriger l'intensité et la vitesse de ses poussées. La femme, quant à elle, peut lui offrir la résistance qu'elle souhaite avec ses hanches et ainsi contrôler également les frottements. La petite cuillère offre beaucoup de place pour la romance, les caresses et les câlins. Et c'est une position idéale pour les femmes enceintes.

La particularité de cette position c'est que le point G est particulièrement stimulé. Les femmes qui ont plus de mal à atteindre l'orgasme ou qui ont du mal à se détendre pendant les rapports sexuels devraient aimer cette position. Et même les hommes dont les membres ne sont pas trop longs se sentent bien dans cette position du Kamasutra.

