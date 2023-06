La position «Grande ouverte» permet une pénétration profonde. Image: Shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle permet une pénétration très profonde

Si pour vous, le sexe ne doit pas se limiter à la position classique du missionnaire, alors vous devriez essayer la galipette «Grande Ouverte», laquelle offre des sensations maximales à peu de frais.

La position «Grande Ouverte» a un double avantage: elle n'est pas trop complexe, mais offre beaucoup de sensations, surtout pour la femme. Grâce à la proximité qu'elle génère, cette figure issue du Kamasutra permet aux deux partenaires de partager un vrai moment de complicité.

Voici comment fonctionne la position «Grande ouverte»

La femme est allongée sur le dos. Cependant, ses jambes sont écartées en l'air. L'homme est allongé sur la femme de manière à ce que son torse soit au-dessus de celui de sa partenaire, et qu'il puisse facilement la pénétrer. Il se soutient avec ses bras sur le lit ou sur le sol. La femme, quant à elle, peut indiquer à son partenaire le rythme qui lui convient le mieux.

Image: getty

Quelle est la particularité de cette position?

En position «Grande ouverte», la femme est plus passive. Lui, en revanche, garde le contrôle. Pour cette raison, il doit procéder avec beaucoup de prudence, et ne pas bouger trop vigoureusement ou sauvagement. D'autant plus qu'avec cet angle, la pénétration est très profonde. C'est pourquoi l'homme doit exercer ses mouvements de hanche tout en finesse et en contrôle.

La position est particulièrement adaptée aux hommes avec un pénis petit ou court. Autre avantage, la position «Grande ouverte» permet de stimuler idéalement le point G de la femme.

Puisque le contrôle est le maître mot de cette figure, elle est particulièrement adaptée aux couples qui veulent s'essayer au sexe lent.

