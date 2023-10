Kamasutra

Il faut bien s'accrocher pour réaliser cette position sexuelle

Votre partenaire et vous êtes bloqués dans une routine sexuelle? Que nenni! Faites quelque chose contre le marasme au lit, en vous plongeant dans le monde sensuel du Kamasutra.

jennifer buchholz / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Chaque samedi, nous vous présentons les positions les plus excitantes, les plus variées et les plus chaudes issues du lexique du Kamasutra.

Aujourd'hui, nous vous présentons une position un peu plus acrobatique que d'habitude, ce qui devrait ravir les amateurs de sensations fortes: «Le piège à serpent.» Ne vous inquiétez pas, malgré son nom, il n'y a rien de dangereux dans cette charmante «culbute».

Voici à quoi ça ressemble:

«SSSSS'» est parti 🐍! source: shutterstock

Le piège à serpent peut être utilisé dans différentes variantes - ce qui permet à chacun de trouver le niveau de difficulté qui lui convient.

Comment faut-il s'y prendre? L’homme et la femme s’assoient d’abord les jambes croisées l’un en face de l’autre, et se rapprochent. Ensuite, la femme se retourne, et se met à califourchon sur son partenaire.

Les deux tourtereaux doivent étendre leurs jambes, puis saisir les chevilles de l'autre. Quand les deux sont prêts, il peut la pénétrer. Patience et complicité sont de mise pour bien se positionner!

Pour instaurer un rythme et faire monter l'intensité, les deux partenaires peuvent se balancer d’avant en arrière.

Variante

Si la position du «Piège à serpent» vous semble un peu difficile à réaliser, ou tout simplement inconfortable, il existe une variante bien plus praticable. Elle est baptisée «Le charmeur de serpent». Hé oui, cette créature mythique est décidément très inspirante!

Dans cette version, la femme peut se retourner, garder une jambe à plat, et lever l'autre. L'homme lui fait face et donne le rythme.

«Le charmeur de serpent». source:

Le petit «plus»

Vous avez en réserve deux positions sexuelles pour le prix d'une! On piège ou l'on charme, à choix. Ce qui change: le «point de vue» offert par Madame, selon l'humeur de chacun.

Y a-t-il une position du Kamasutra dont on devrait parler? Partagez-la dans les commentaires!

Un athlète arrive dernier de sa course à cause de... son pénis👇

Vidéo: watson

Sans transition, des photos d'Emrata naked et pas afraid: