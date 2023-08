Cette position du Kamasutra demande aux deux partenaires d'être très actifs pendant l'acte. Image: Shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle demande force et endurance

Entretenir la flamme sous les draps requiert une saine touche de créativité. La position «Nourrir le paon» vous demandera en outre de la force et des efforts.

Si vous cherchez l'inspiration pour pimenter votre sensualité, vous plonger dans l'art du Kamasutra est idéal. Cette semaine, on explore la position nommée «Nourrir le paon». On vous rassure, pas besoin de faire la roue pour y parvenir. Par contre, il vous faudra à la fois de la force musculaire, et de l'endurance.

Voici comment fonctionne la position «Nourrir le paon»

Il faut de la force pour bien «Nourrir le paon». Image: getty

La femme est assise sur un objet haut, les jambes écartées. Cela peut être, par exemple, une table, le plan de travail de la cuisine, un tabouret de bar, une commode ou la machine à laver. L'homme se tient devant elle, entre ses jambes écartées, avec son visage tourné vers elle. Les deux tourtereaux peuvent s'embrasser et se caresser afin de se mettre dans l'ambiance. Si les deux sont suffisamment excités, la femme enroule ses jambes et ses bras autour de l'homme, qui la soulève en la tenant par les fesses. Quand les deux sont prêts, il la pénètre.

L'homme peut également pénétrer sa compagne alors qu'elle est encore assise, et la soulever par la suite dans la position exacte. Les deux devraient essayer ce qui est le plus confortable pour eux.

Quelle est la particularité de cette position?

Cette position sexuelle est particulièrement adaptée aux couples qui recherchent un petit défi sportif - sous le couette et pas uniquement à la salle. Petit bonus, la position est très sensuelle car elle requiert beaucoup de contacts physiques entre les deux partenaires.

Il ne faut pas croire que toute la tâche incombe à l'homme; la femme doit également se mouvoir pour «Nourrir le paon». L'amplitude des mouvements dépendra de la force musculaire de chacun. Car, pour que la position fonctionne, il est important que la femme garde une bonne tension corporelle tout au long de l'acte.

Si cela devient trop fatigant, l'homme peut redescendre la femme. Puis ils se caressent et s'embrassent tendrement pour maintenir l'ambiance. Après cette courte pause, ils peuvent alors réessayer. Si cette variante est trop fatigante, elle peut également être réalisée en position semi-assise.

Si vous recherchez encore plus de piment, un petit coup d'oeil dans le miroir devrait rapidement faire monter la température d'un cran. En effet, cette position sexuelle qui se pratique debout a un petit côté épique.

«Cheat code»

Si cela demande trop d'efforts et que vous avez déjà une longue journée de travail dans les jambes (on vous comprend), vous pouvez simplifier la position. La femme peut simplement rester sur l'objet surélevé tout au long de l'acte. Et si vous souhaitez simplement vous soulager temporairement, vous pouvez alterner avec la position du lierre.

