Kamasutra

Cette position sexuelle bien connue est plus profonde qu'on le pense

Les positions du Kamasutra, l'art indien de l'amour, promettent excitation, amusement et sensualité. Aujourd'hui, on vous parle de celle qu'on appelle la «onzième position».

jennifer buchholz/t-online

Plus de «Société»

Un article de

Vous aimez le sexe tendre et sensuel? Alors peut-être que la «onzième position» est faite pour vous. Contrairement aux positions qu'on vous présente tous les samedis ici, celle-ci ne vient pas du Kamasutra, mais du livret Fragrant Garden, un genre de fascicule qui était distribué au XVe siècle aux hommes et qui contenait, entre autres, des positions sexuelles de base importantes dans l'art indien de l'amour.

La «onzième position», vous la connaissez très probablement, on l'appelle sous nos latitudes le «missionnaire».

Voici comment fonctionne la «onzième position»

La «onzième position» aussi appelée le «missionnaire». getty images

Dans cette position, la femme est allongée le dos sur le lit, ses jambes sont légèrement écartées et ses pieds sont sur le sol. L'homme s'allonge face contre terre sur la femme afin que les deux puissent se regarder profondément dans les yeux et s'embrasser. Ses jambes sont entre les siennes. Pour que son poids ne repose pas entièrement sur elle, il s'appuie sur ses coudes, qui sont sur les côtés de sa tête. Quand les deux sont prêts, il la pénètre.

Ce que vous ignorez peut-être sur cette position

Et là, vous allez dire: «Roooh nul! On connaît!». Non, pas nul. La «onzième position» peut sembler ennuyeuse pour certains, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette position ne concerne pas directement la satisfaction sexuelle. Au contraire, le livret Fragrant Garden prévoit que la position intensifie la proximité des deux partenaires et approfondit leurs liens et leur relation.

Plus de positions du Kamasutra:

Dame Nature est une coquine 1 / 17 Dame Nature est une coquine source: twitter