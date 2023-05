La position du cadenas est idéale pour les couples qui veulent sortir de la chambre à coucher. shutterstock

Kamasutra

Cette position est idéale pour les couples avec une grande différence de taille

Vous cherchez un peu d'inspiration pour conjurer votre routine sexuelle? Alors, plongez dans le monde sensuel du Kamasutra. Avec cette position, vous ne vous ennuierez certainement pas.

jennifer buchholz/t-online

Le lit? Vous le connaissez par cœur. Et pourquoi pas le plan de travail de la cuisine? La table de la salle à manger? Ou le buffet dans l'entrée? Si ce genre de situation géographique vous inspire, alors essayez la position du cadenas. Bien qu'elle vous pousse à vous aventurer hors de la chambre à coucher, elle laisse amplement d'espace et d'opportunités pour la romance et l'affection.

Voici comment fonctionne la position du cadenas

Heike Aßmann/Getty Images

Dans cette position du Kamasutra, la femme est assise sur le bord d'une table ou d'une commode (ou d'un plan de travail comme on l'a dit plus haut, si celui-ci n'est pas rempli de robots ménagers et de bocaux à épices). Elle se penche légèrement en arrière avec le haut de son corps et se soutient avec ses mains sur la table. Ses jambes sont légèrement écartées.

L'homme se tient entre ses jambes. Si les deux sont prêts, il peut la pénétrer. Il est utile que la femme s'assoie le plus loin possible sur le bord. L'homme doit également soutenir un peu sa partenaire pour qu'elle ne glisse pas.

Ce qui rend cette position particulière

C'est d'abord son espace géographique, plus exotique que la chambre à coucher. Et puis, c'est une position idéale pour les couples qui ont une grande différence de taille. Si l'homme est grand, on lui recommande le plan de travail de la cuisine. Si l'homme est petit, il privilégiera la table de la salle à manger, plus basse.

De plus, la position du cadenas convient aux couples où l'homme aime jouer le rôle actif pendant les rapports sexuels et la femme, le rôle passif. La seule chose challenging pourrait être de trouver un meuble à la hauteur idéale (et pas trop encombré).

