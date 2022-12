Encore un montage photo bien claqué et bien premier degré, signé watson. shutterstock

Kamasutra

La cascade, cette position qui met l'homme au service de la femme

Routine et ennui pendant les rapports sexuels? Pas avec le Kamasutra. La «position de la cascade» s'adresse aux hommes souples.

Jennifer Buchholz

Un article de

Si vous cherchez l'inspiration dans le monde sensuel, le Kamasutra peut être une aide précieuse. Tous les samedis, chez watson, on vous propose l'explication d'une position avec une jolie image en prime (parfois un dessin à main levée parce qu'on n'a pas trouvé d'illustrations libres de droits).

La cascade est une position excitante et en même temps assez acrobatique.

Voici comment fonctionne la position de la cascade

On ne voit pas très bien, mais l'homme est à moitié sur un matelas. getty images

Dans la position de la cascade, également connue sous le nom de «Supernova», l'homme est assis sur le bord du lit ou dans un fauteuil sans accoudoir et se laisse tomber en arrière par terre, sa tête et ses épaules touchant le sol. Le haut de son corps forme une sorte de cascade.

La femme chevauche l'homme. Avec ses mains, elle peut se tenir à la chaise ou au lit. Ça lui permet également de soulever ses hanches de haut en bas pour soutenir les mouvements de poussée de l'homme. L'homme est plutôt passif dans cette position.

Conseil d'amie Le choix de la surface, c'est-à-dire le lit ou le fauteuil, modifie l'angle de pénétration. Comme un lit est généralement un peu plus bas, cet endroit est plus confortable pour l'homme: il n'a pas besoin de se baisser si verticalement. Après, si vous avez un lit américain avec un matelas gigantesque, préférez le fauteuil.

Comme cette position est acrobatique, l'homme doit être souple du dos. Il est également important que l'homme soit allongé sur une surface molle. Des couvertures et des oreillers au sol peuvent donc apporter plus de confort et de bien-être.

Quelle est la particularité de la position de la cascade?

La pose de la cascade nécessite de l'endurance et de l'habileté. Mais ça vaut le coup. Puisque la femme donne le rythme dans cette position, elle peut bouger selon ses propres besoins et ainsi contrôler précisément la vitesse et l'intensité des poussées et des stimulations. Elle est donc plus à l'écoute d'elle-même et aussi de ce qui lui fait vraiment du bien.

Autre avantage (et pas des moindres): le vagin et clitoris de la femme sont stimulés.

Variantes

On l'a dit, durant la cascade, l'homme est passif. Le petit pont, le dauphin ou encore la position du cheval renversé sont de bonnes alternatives.

