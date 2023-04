Cette position du Kamasutra s'appelle la «Lazy Girl». Image: Shutterstock

Kamasutra

L'angle d'attaque de cette position sexuelle a toute son importance

Vous cherchez un peu d'inspiration pour pimenter votre routine sexuelle? Alors, plongez dans le monde sensuel du Kamasutra. Avec cette position, vous ne vous ennuierez certainement pas.

Vous n'avez pas envie de faire toujours les mêmes positions? Mais le Kamasutra peut être très compliqué ou épuisant (voire, faire peur). Dans ce cas, la position de la «Lazy Girl» («fille paresseuse» en français) est faite pour vous. Elle a un avantage tout particulier pour les femmes.

Comment fonctionne la pose de la fille paresseuse

La position de la Lazy Girl. Heike Aßmann/Getty Images

Dans cette position du Kamasutra, la femme est allongée sur une surface confortable. Il peut s'agir d'un lit, d'un tapis ou de quelques oreillers par terre pour les plus hippies. Elle doit être aussi détendue et confortable que possible. Ses jambes sont fléchies et légèrement écartées.

L'homme s'assied sur ses tibias entre les jambes écartées de la femme. Puis il la tire vers lui jusqu'à ce que ses fesses soient sur ses cuisses et qu'elle soit assise sur ses genoux. Pour qu'elle ne glisse pas ou ne doive pas se raidir, il la tient par la taille. Cela lui permet de se diriger et de diriger un peu ses poussées. Puis, quand les deux sont prêts, il la pénètre.

Voici pourquoi cette position est spéciale

La particularité de la position de la Lazy Girl est que la femme en a pour son argent sans avoir à faire d'effort. Elle peut simplement se détendre et profiter du contact et de l'intimité que l'homme lui donne. L'angle d'impact est également un point fort. Parce qu'il stimule exactement les bons nerfs, ce qui permet aux femmes d'atteindre plus facilement l'orgasme.

Variantes

Ce qui est cool avec la position de la Lazy Girl, c'est qu'on peut facilement la modifier. Des positions similaires sont Le Volcan ou Le Phénix. Pour certaines variantes, il suffit que l'homme change légèrement de position, c'est-à-dire qu'il s'assoit complètement sur le bas de ses jambes ou que ses cuisses soient verticales.

D'autres positions du Kamasutra? D'accord.

