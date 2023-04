«Etre pris en tenaille» pourrait devenir la prochaine expression à la mode, au lit. (Image prétexte: shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle est un peu technique, mais elle vaut le coup

Vous cherchez un peu d'inspiration pour conjurer votre routine sexuelle? Alors plongez dans le monde sensuel du Kamasutra. Avec cette position, vous ne vous ennuierez certainement pas.

Jennifer Buchholz

Si vous souhaitez essayer une position sexuelle exigeante, la position du Kamasutra «La tenaille» est faite pour vous. Celle-ci stimule des zones très particulières.

Voici comment fonctionne la position «La tenaille»

«La tenaille» , mode d'emploi. (Source : Heike Assmann/Getty Images)

La femme doit se placer à moitié sur le ventre, et à moitié sur le côté, sur le canapé ou sur le lit. Son bras lui sert d'appui au sol. L'homme se place derrière sa compagne. Pour que cela fonctionne, il doit adopter un léger écart, de sorte que ses hanches soient à hauteur optimale pour pénétrer la femme.

Il saisit alors la jambe supérieure de son amante, la soulève et la pénètre. Pour éviter qu'elle ne roule sur le côté, il appuie sa main sur le haut de son corps.

Ce qui est particulier dans la position «La tenaille»

Dans cette position, la femme est plutôt passive. Toutefois, elle peut aussi participer activement à l'action en contractant les muscles de son vagin. Mais comment faire? Il suffit de les contracter et de les relâcher en alternance. Elle pourra ainsi amplifier l'effet des mouvements, pour son plus grand plaisir, et celui de son partenaire, qu'elle stimulera par ses ondulations.

Et pour ceux qui veulent plus de sensations...

Pour les couples plus sportifs, une petite variante permet de pimenter les choses. En changeant l'angle ou la hauteur de son appui, la femme pourra contrôler et varier l'angle de pénétration. Et pour ceux qui n'ont pas peur de mettre les abdos à contribution, l'homme peut tenir la femme par le haut de la cuisse et le ventre, à la bonne hauteur. A condition de trouver le bon équilibre, les sensations de «La tenaille» en seront décuplées.

