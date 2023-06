Cette position sexuelle requiert un peu de force, mais quel plaisir!

Les looks du Met Gala 2023

Il vaut mieux que les deux partenaires aient un peu de force et d'endurance, car la position requiert tout de même un peu de cardio...et de résistance musculaire.

La position sexuelle de l'«Antilope» a un énorme avantage: n'importe quel endroit peut faire l'affaire . De quoi tenter des lieux plus insolites que le lit. Vive la spontanéité!

Si la position l'«Antilope» est trop fatigante, vous pouvez l'aborder plus doucement. Par exemple, la femme peut soulager l'homme en se tenant debout avec une jambe au sol ou en s'appuyant sur un lit ou un tabouret.

La femme doit ensuite enrouler ses bras autour du cou de son partenaire. Pour l'aider, l'homme plie légèrement les genoux et la soulève. Alors qu'elle replie les jambes autour de lui, il la tient par les fesses. Il est important que le haut du corps de la femme reste tendu, car cela le soulage un peu. Quand les deux sont prêts, il la pénètre.

L'une des figures les plus excitantes du Kamasutra, le livre sur l'art indien de l'amour, est l'«Antilope». Cette position sexuelle n'est pas pour les couples qui favorisent le confort lors de la galipette. L'«Antilope» s'adresse aux femmes et aux hommes qui ne boudent pas un bon challenge.

La position dite de l'«Antilope»: un peu de muscle et de cardio contre beaucoup de plaisir.

La position dite de l'«Antilope»: un peu de muscle et de cardio contre beaucoup de plaisir.

