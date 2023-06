Marre de la routine? Testez de nouvelles figures. Image: Shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle vous fera rapidement grimper aux rideaux

Si vous n'êtes pas fan des positions compliquées lors de la galipette (et des claquages de muscles qui vont avec), cette position est faite pour vous! Facile à réaliser, le «Lierre» vous garantit de faire grimper la température dans - ou hors de - la chambre très rapidement. On vous explique.

Un article de

Jennifer Buchholz/t-online

Plus de «Société»

Est-ce que l'ambiance sous votre couette est trop calme, ou êtes-vous fatigué de pratiquer les mêmes positions encore et encore? Vous êtes d'humeur moins aventureuse que câline et sensuelle? Alors la position du «Lierre», issue du Kamasutra, est faite pour vous.

Voici comment fonctionne la position du «Lierre»

La position du «Lierre» est relativement facile à réaliser. Les deux partenaires se tiennent debout face à face. Ils se regardent dans les yeux, se caressent et s'embrassent.

La femme s'approche de l'homme le plus près possible. Les deux corps peuvent se frotter l'un contre l'autre, et se sentir en différents points. Puis l'homme pénètre la femme dès qu'il est assez excité. Pour rendre cela plus facile, elle peut lever sa jambe et la mettre autour de la taille de l'homme.

La position du «Lierre» est particulièrement sensuelle. Image: getty

Ce qui est spécial avec le «Lierre»

La position du «Lierre» promet un maximum d'intimité et de proximité. Si les deux corps se frottent l'un contre l'autre, les points de contact entre l'homme et la femme restent très larges. Cela rend cette position particulièrement sensuelle; on peut se plonger dans les yeux l'un de l'autre, tout en se chuchotant des mots doux (ou crus, à choix) à l'oreille.

De plus, la position est particulièrement adaptée aux rapports sexuels spontanés - par exemple à l'extérieur ou en déplacement .

Variantes

Dans cette position, l'homme peut pénétrer la femme soit plus légèrement, soit très profondément, selon la différence de tailles entre partenaires. Si la femme est plus petite, et que cela empêche une pénétration fluide, une solution existe! Madame peut enfiler des talons - ou se tenir sur un tabouret pour les plus agiles - et voilà, problème résolu!

Bien entendu, cela fonctionne aussi dans l'autre sens: si l'homme est plus petit, il peut aussi se tenir debout sur un tabouret. Dans le cas inverse, il peut s'accroupir légèrement. Cependant, cette position est un peu épuisante à la longue.

La position du «Lierre» permet quelques fantaisies. La femme peut par exemple poser une jambe sur la hanche de son partenaire, ou même enrouler ses deux jambes autour de sa taille. Cependant, elle doit bien s'accrocher au cou de l'homme - lequel doit soutenir sa moitié.

Cette position a cependant un inconvénient non négligeable: la position ne permet que peu de liberté de mouvement par rapport aux autres positions du Kamasutra.

Pour d'autres idées Kamasutra👇

Cette prof force ses étudiantes musulmanes à prononcer le mot «pénis»👇

Vidéo: watson