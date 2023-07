shutterstock

Kamasutra

Le nom de cette position sexuelle peut faire peur

Vous avez la même routine au lit? Pour remédier à cette accalmie menaçante, inspirez-vous du monde sensuel du Kamasutra. Voici la position du jour.

Si vous aimez vous regarder dans les yeux pendant les rapports sexuels et que vous souhaitez essayer quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous devriez jeter un œil à la position de «la tarentule» tout droit sortie du Kamasutra. Avis aux arachnophobes: à part le nom, aucune araignée n'est impliquée dans cette position sexuelle.

L'avantage de cette position? Une expérience particulièrement excitante pour elle comme pour lui. Mais on vous prévient: l'endurance de la femme est requise ici.

Cette position s'appelle «la tarentule», car les deux partenaires forment comme une araignée. Heike Aßmann/Getty Images

L'homme est assis avec les jambes tendues sur une surface molle. Son torse est droit. Il se soutient en arrière avec ses bras. La femme est assise avec ses fesses directement sur ses genoux, de manière à ce que les deux puissent se regarder. Ses jambes sont écartées et placées de façon perpendiculaire au haut de son corps. Ils peuvent se caresser tous les deux jusqu'à ce qu'ils soient très excités, puis l'homme peut pénétrer sa partenaire. Ensuite, la femme penche le haut de son corps en arrière - elle est presque allongée sur ses jambes, mais se soutient avec ses mains.

Ce qu'il y a de spécial avec la position de «la tarentule»

La position de «La tarentule» est particulière, car la femme et l'homme sont activement impliqués dans l'acte. Les deux peuvent contrôler la vitesse et l'intensité de la poussée. De plus, l'angle de pénétration est spécial, ce qui peut procurer un plaisir extraordinaire. Cependant, dans cette position, la femme et l'homme doivent être en bonne condition physique, car c'est assez épuisant pour les deux.

