Kamasutra

Cette position sexuelle est risquée

Avez-vous envie d'intimité, de proximité et de tendresse pendant les rapports sexuels? Alors laissez-vous inspirer par le Kamasutra.

Si vous vous ennuyez pendant la galipette, et si chaque jour - ou plutôt chaque nuit - se ressemble, vous pouvez vous inspirer du Kamasutra. Puisez dans le livre de l'art de l'amour indien pour trouver des idées de positions tantôt acrobatiques, tantôt très romantiques. Aujourd'hui, nous vous présentons une figure simple, qui permet une belle complicité entre les deux partenaires: «Le chat et la souris».

Voici comment fonctionne «Le chat et la souris»

Dans la position du «Chat et de la souris», l'homme s'allonge sur le dos, sur un support souple et stable. Ses jambes sont tendues. La femme s'appuie sur ses genoux, le visage tourné vers lui. Ses jambes sont allongées vers l'arrière, le long des cuisses de son partenaire. Lorsque les deux sont prêts, il la pénètre. Ensuite, elle penche le haut de son corps vers l'avant jusqu'à ce qu'elle puisse poser ses mains de part et d'autre de la tête de son partenaire.

Elle peut le stimuler et se stimuler elle-même avec des mouvements doux et rythmés. Lui peut aussi guider le rythme du rapport, par des mouvements de poussée.

Ce qu'il y a de spécial

Dans la position sexuelle du «Chat et de la souris», c'est la femme qui commande et qui est la plus active. Lui, en revanche, peut soit faire sa part, soit simplement se détendre et profiter de leur art amoureux.

Cependant, la position n'est pas sans risque; elle peut devenir inconfortable. «Le chat et de la souris» est moins adaptée aux hommes ayant un pénis plus long, car les mouvements de poussée de sa partenaire peuvent devenir douloureux pour lui. Quant à Madame, la pénétration risque d'être un peu douloureuse, si très profonde.

