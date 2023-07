La position haute arrondie est très excitante pour la femme. shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle est faite pour ceux qui aiment faire durer le plaisir

Vous avez la même routine au lit? Pour remédier à cette accalmie menaçante, inspirez-vous du monde sensuel du Kamasutra. Voici la position du jour.

Si vous êtes plutôt quelqu'un de classique et que vous ne voulez pas vous aventurer dans des positions qui s'apparentent à des cascades de Tom Cruise dans Mission Impossible, alors la «position arrondie» est pour vous.

Comment fonctionne la position haute arrondie?

Pour la position haute arrondie, la femme est allongée sur le dos et étend son bassin vers son partenaire. Elle arque son corps vers le haut. Seuls le haut du dos et les épaules restent à plat. L'homme s'agenouille entre les jambes largement écartées de la femme et peut ainsi la pénétrer.

Le contrôle du corps est requis dans cette position. Image: Shutterstock

Ce qu'il y a de particulier avec cette position

Du fait de la position de son bassin, l'homme manque de résistance lors de la pénétration, de ce fait, la position haute arrondie peut être très excitante pour la femme. Cependant, le Kamasutra ne recommande pas cette position pour l'acte lui-même, car elle peut être très pénible à tenir, surtout pour la femme. Néanmoins, cela peut être un entremets très piquant.

