Kamasutra: cette position sexuelle demande d'être gainé

Cette position sexuelle demande d'être gainé

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

La position dite de «La grenouille» convient très bien aux couples qui aiment le challenge sportif et en même temps le défi pendant les rapports sexuels.

Voici comment fonctionne la position de la grenouille

L'homme est assis avec le dos droit et les jambes écartées sur le bord du lit. Ses pieds sont fermement ancrés dans le sol. Il peut mettre ses mains sur le lit ou toucher sa partenaire avec.

La femme se place entre ses jambes pour qu'il puisse la pénétrer. Avec ses mains, elle peut s'appuyer sur ses cuisses pour ne pas mettre tout son poids sur son partenaire. Puis, elle peut bouger légèrement de haut en bas ou se balancer avec son bassin d'avant en arrière. L'homme peut la soutenir avec ses mains et renforcer et guider les mouvements.

Ce qu'il y a de particulier avec la position de la grenouille

L'angle de pénétration de cette position assure une stimulation idéale du point G. Les hommes relativement passifs à leur poste en ont aussi pour leur argent, puisqu'ils donnent le ton mais peuvent aussi simplement en profiter. La position de la grenouille convient très bien aux hommes ayant un pénis plus court ou plus petit.

Les femmes, en revanche, ont besoin de bons muscles des jambes et d'un niveau d'endurance relativement élevé, car cette position du Kamasutra peut vite devenir épuisante.

Variante

La position de la grenouille est plus agréable pour la femme lorsqu'elle évite de monter et descendre son bassin. Une chaise peut également être placée devant le lit. Cela permet à la femme de se pencher davantage vers l'avant, de se tenir au dossier et de se soutenir en même temps. De plus, ça permet de varier l'angle de pénétration.

