L'Amazone, une position où les deux partenaires peuvent s'embrasser intensément. Image: Shutterstock

Cette position sexuelle est particulièrement intense pour la femme

Si pour vous, le sexe ne doit pas se limiter au lit, alors vous devriez essayer cette position du kamasutra.

La position sexuelle de «l'Amazone» rappelle fortement la position à cheval. L'homme et la femme ont ici la possibilité de s'embrasser et d'échanger des caresses d'une autre manière pendant l'acte. De plus, l'angle de pénétration est également modifié, ce qui rend l'expérience particulièrement intéressante pour la femme.

Voici comment fonctionne la position de «l'Amazone»

Dans cette position du kamasutra, l'homme est assis sur une chaise, un canapé ou au bord du lit. Son torse est droit, ses pieds sont posés sur le sol. La femme s'assoit ensuite sur ses genoux, de manière à ce que les deux puissent se regarder et s'embrasser.

Si les deux sont suffisamment excités, la femme glisse ses hanches près du ventre de l'homme et celui peut alors la pénétrer sans effort.

Ce qui est intéressant ici, c'est que l'angle de pénétration est inhabituel. En effet, avec «l'Amazone», il est beaucoup plus petit, et par conséquent, la femme se sent plus proche de l'homme. Cette position renforce ainsi le sentiment d’intensité pendant l'acte.

