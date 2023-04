C'est juste une image d'illustration, calmez-vous. shutterstock

Kamasutra

La position du bretzel permet aux couples d'être particulièrement proches

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

jennifer buchholz / t-online

Si les câlins font partie des préliminaires dans vos relations sexuelles, vous devriez essayer le «Love Bretzel» du Kamasutra. Cette position sexuelle apporte beaucoup de tendresse et de caresses.

Voici comment fonctionne la position du «Love Bretzel»

C'est pas évident à comprendre avec l'illustration, mais le couple est couché. Heike Aßmann/Getty Images

La femme et l'homme s'agenouillent face à face. Il est recommandé de mettre un coussin sous les genoux ou de faire cette position sur un tapis. Les corps doivent être aussi rapprochés que possible - ils se frottent l'un contre l'autre. Conseil : si la femme est plus petite que l'homme, elle peut s'agenouiller sur un oreiller plus haut pour que la pénétration soit plus confortable.

Maintenant, la femme et l'homme lèvent leur jambe gauche ou leur jambe droite. Il doit en être de même dans chaque cas pour que la position fonctionne bien. Lorsque les deux sont prêts, l'homme déplace ses hanches près de la femme de sorte à la pénétrer. S'il pose sa main sur le bas de son dos, il peut donner une certaine résistance à ses poussées. En le serrant dans ses bras, la femme peut aussi contrôler quelque peu ses poussées.

Ce qui rend position «Love Bretzel» si spéciale

La particularité de cette position est qu'elle fonctionne également sans grands mouvements. Dans certains cas, c'est même suffisant si vous ne bougez tous les deux que légèrement vos hanches d'avant en arrière.

Variante

Si vous souhaitez un peu plus de challenge, vous pouvez également essayer cette position debout. Dans ce cas-là, on se rapprochera d'une autre position qu'on appelle l'union flottante.

