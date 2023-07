Le «Sphinx», une position gardienne du plaisir. Image: Shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle est légendaire

Pratiquer toujours les mêmes positions sexuelles avec votre partenaire vous ennuie? Cette figure du Kamasutra, en puisant dans le registre mythologique, fera travailler votre imagination, tout en vous procurant de belles sensations.

Jennifer Buchholz/t-online

Le «Sphinx» est une position sexuelle très particulière du Kamasutra, le livre sur l'art de l'amour en Inde. Le nom de la figure évoque un imaginaire collectif très riche. C'est surtout la position de la femme qui rappelle l'imposante statue d'une lionne en Egypte.

Voici comment fonctionne la position du «Sphinx»

Dans la position du «Sphinx», les deux partenaires peuvent être particulièrement proches. Image: getty

La femme s'agenouille sur une surface molle. Elle penche son torse en avant jusqu'à ce qu'elle puisse s'appuyer sur le sol avec ses avant-bras. Ensuite, elle écarte les jambes.

L'homme s'agenouille derrière la femme et se penche ensuite sur elle. Ses hanches reposent directement sur les fesses de sa partenaire. Le haut de son corps est tout près du dos de la femme. Pour ne pas la charger de son poids, il s'appuie avec ses mains sur le support.

Lorsque les deux sont prêts, il la pénètre.

Ce qu'il y a de spécial avec le «Sphinx»

La position sexuelle du «Sphinx» est une modification de la célèbre position du chien ou de la levrette. Elle est toutefois beaucoup plus intime et tendre. En effet, l'homme peut embrasser et caresser la femme dans le dos et dans le cou pendant l'acte. De plus, il y a beaucoup plus de contact «peau à peau».

Astuce: La femme peut écarter les jambes pour varier l'angle de pénétration. Madame peut également décider d'étendre une jambe, tout en repliant l'autre.

