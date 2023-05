Adidas ne sait pas quoi faire de ses baskets Yeezy

Adidas se retrouve avec des milliards de basket Yeezy invendables. image: watson/larissaerni

Adidas perd des millions à cause de Kanye West

Le géant allemand Adidas a mis fin à sa collaboration avec Kanye West après ses nombreux scandales d'antisémitisme et autres. L'entreprise est désormais dans le rouge, bien qu'elle soit assise sur une fortune.

Sabeth Vela Suivez-moi

Plus de «Société»

La relation entre Adidas et Kanye West est au point mort depuis les nombreux scandales et propos antisémites de l'artiste. Conséquence: l'entreprise allemande se retrouve avec des milliers de Yeezy désormais invendues... Et une fortune dont elle ne pourra pas profiter.

En parlant de Kanye West... Kanye West a de gros ennuis de Fred Valet

Avec ses récentes déclarations, Kanye ne s'est pas fait que des amis. Et pour Adidas, ses propos tels que «J'aime Hitler» ou encore «J'aime les nazis» a été la goutte de trop et la raison pour laquelle la marque allemande a immédiatement mis fin à sa collaboration avec l'artiste. Ensemble, ils produisaient les célèbres sneakers Yeezy qui se vendaient des centaines de dollars la paire. Une activité, autrefois rentable, qui ne l'est plus.

Adidas est dans le rouge

En se séparant de Kanye, Adidas a enregistré une perte de près de 24 millions de francs au premier trimestre. Une situation plutôt fâcheuse si l'on considère que les chaussures Yeezy étaient très populaires et qu'Adidas aurait pu les vendre à prix d'or il y a encore un an. Comme l'a confirmé le directeur général Bjørn Gulden, un total de 100 millions de Yeezy a dû être produit au premier trimestre de l'année pour des raisons contractuelles.

Des Yeezy en veux-tu en voilà. image: keystone

Si le nombre de Yeezy prenant la poussière sur les étagères des stocks d'Adidas est inconnu, la valeur totale des chaussures invendues s'élèverait à près d'un demi-milliard de francs.

Pas de solution définitive

Adidas pourrait certes vendre les chaussures pour se sortir du rouge, mais Ye gagnerait également de l'argent sur les chaussures malgré la séparation. Comme le rapporte le quotidien allemand Welt, l'artiste toucherait 5% du prix par vente effectuée. Impossible pour une entreprise allemande de verser plusieurs millions de francs à un antisémite.

image: keystone

Une autre solution serait de détruire le stock invendu. Une solution incompatible avec les objectifs de durabilité de la marque. Si la marchandise venait à être donnée, elle pourrait aussi vite être revendue par les particuliers pour des sommes astronomiques. Le géant allemand n'a donc pas encore trouvé de solution définitive pour résoudre ce problème. Adidas prévoit toutefois d'organiser une assemblée générale, jeudi 11 mai, au cours de laquelle cette question sera précisément abordée.

«Au revoir Balenciaga»: Ils détruisent des vêtements en signe de protestation

Vidéo: watson

Les looks les plus improbables de Coachella 2023: