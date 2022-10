Après des propos antisémites, Adidas se sépare de Kanye West

Il y a deux jours, c'était Balenciaga qui annonçait rompre sa collaboration avec le rappeur. Sous pression sur les réseaux sociaux, Adidas a suivi.

Après les propos antisémites de Kanye West, le fabricant d'articles de sport Adidas a mis fin à sa collaboration avec le rappeur. «Les récentes déclarations et actions de Ye sont inacceptables, haineuses et dangereuses», a déclaré Adidas dans un communiqué ce mardi 25 octobre. «L'entreprise ne tolère pas l'antisémitisme ou tout autre type de discours de haine.»

Concrètement, Adidas met immédiatement fin à son partenariat avec Ye, arrête de commercialiser des produits de la marque Yeezy et stoppe tous les paiements à Ye et à ses sociétés. Adidas cesse l'activité Adidas Yeezy avec effet immédiat.

La marque était sous pression depuis plusieurs jours. Le président du Conseil central des juifs d'Allemagne, Josef Schuster, avait appelé à la résiliation du contrat. «Votre silence est un danger pour les juifs», avait tweeté à l’intention d’Adidas Jonathan Greenblatt, directeur général de l’Anti-Defamation League, une ONG luttant contre l’antisémitisme.

L'appel au boycott d'Adidas faisait également grand bruit sur les réseaux sociaux. Une pétition signée par près de 170 000 personnes a circulé pendant plusieurs jours.

Au début du mois, Kanye West avait été banni, au moins temporairement, d'Instagram et de Twitter. Il avait publié des commentaires antisémites sur les deux réseaux sociaux. L'artiste s'était carrément vanté dans un podcast du fait que ses propos antisémites n'avaient pas eu d'incidence sur son partenariat avec la marque de sport aux trois bandes: «Je peux dire des choses antisémites et Adidas ne peut pas me laisser tomber.» Il semblerait que Kanye s'est trompé. Même son ex-femme Kim Kardashian ne le soutient plus.

L'influence de Kanye sur Adidas

Travailler avec Kanye West était une partie lucrative d'Adidas. Le divorce est susceptible de les affecter économiquement.

«Compte tenu de la forte saisonnalité du quatrième trimestre, cela devrait avoir un impact négatif à court terme pouvant atteindre 250 millions d'euros sur le bénéfice net de l'entreprise en 2022», a déclaré Adidas. Adidas est le seul propriétaire de tous les droits de conception des produits existants ainsi que des coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat. De plus amples informations devraient suivre lors de la prochaine publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise le 9 novembre 2022.