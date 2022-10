Après des propos antisémites, Adidas se sépare de Kanye West

«Compte tenu de la forte saisonnalité du quatrième trimestre, cela devrait avoir un impact négatif à court terme pouvant atteindre 250 millions d'euros sur le bénéfice net de l'entreprise en 2022», a déclaré Adidas. Adidas est le seul propriétaire de tous les droits de conception des produits existants ainsi que des coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat. De plus amples informations devraient suivre lors de la prochaine publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise le 9 novembre 2022.

Au début du mois, Kanye West avait été banni, au moins temporairement, d'Instagram et de Twitter . Il avait publié des commentaires antisémites sur les deux réseaux sociaux. L'artiste s'était carrément vanté dans un podcast du fait que ses propos antisémites n'avaient pas eu d'incidence sur son partenariat avec la marque de sport aux trois bandes: «Je peux dire des choses antisémites et Adidas ne peut pas me laisser tomber.» Il semblerait que Kanye s'est trompé. Même son ex-femme Kim Kardashian ne le soutient plus.

Concrètement, Adidas met immédiatement fin à son partenariat avec Ye, arrête de commercialiser des produits de la marque Yeezy et stoppe tous les paiements à Ye et à ses sociétés. Adidas cesse l'activité Adidas Yeezy avec effet immédiat.

Après les propos antisémites de Kanye West, le fabricant d'articles de sport Adidas a mis fin à sa collaboration avec le rappeur. «Les récentes déclarations et actions de Ye sont inacceptables, haineuses et dangereuses», a déclaré Adidas dans un communiqué ce mardi 25 octobre. «L'entreprise ne tolère pas l'antisémitisme ou tout autre type de discours de haine.»

La scène de fellation de Meghan Markle refait surface

La duchesse de Sussex a tourné une scène de sexe en 2008. Les internautes l'ont ressortie en la traitant d'hypocrite après ses propos dans son podcast.

Meghan Markle n'a pas que des amis sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré dans un épisode de son podcast, Archetypes, avec Paris Hilton, avoir quitté le jeu télévisé américain Deal or no deal en 2006 à cause de l'étiquette de bimbo que l'émission donnait aux femmes. «J'ai fini par démissionner parce que j'étais tellement plus que cette image "d'objet" qu'on me donnait sur le plateau.»