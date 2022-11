Les fans de Kanye West se cotisent pour qu'il redevienne milliardaire

A la suite de ses propos antisémites, le rappeur a été lâché par des marques comme Adidas, Gap ou encore Balenciaga. Conséquence, Kanye West n'est plus milliardaire. Mais des fans particulièrement investis ont décidé de remédier à sa soudaine «pauvreté».

Les fans du rappeur ont lancé des cagnottes en ligne pour qu'il soit à nouveau milliardaire. Oui, refaire de Kanye West un homme ultra riche, apparemment, c'est une cause à défendre, au même titre que de sauver l'Amazonie de la déforestation, ou empêcher la disparition des tigres et des pandas.

I don't want to live on this planet anymore.

Les adeptes du gourou de 45 ans ont ainsi créé des pages sur le site GoFundMe, dont l'une s'appelle sobrement «Make Kanye West a Billionaire Again». Une cagnotte qui n'a récolté que cinq dollars avant d'être supprimée de la plateforme. Selon le média AllHipHop, les autres cagnottes, créées dans la foulée, ont subi le même sort. La série de collectes a été lancée après qu'Adidas a mis fin à ses contrats avec Kanye West, à la suite des propos antisémites du rappeur.

Selon Forbes, l'accord entre Adidas et l'homme de 45 ans représentait 1,5 milliard de dollars. De nombreux internautes avaient critiqué la marque, la jugeant trop lente à réagir. Campaign Against Antisemitism avait par ailleurs lancé le 19 octobre une pétition pour inciter Adidas à mettre fin à son partenariat avec Kanye West, qui avait récolté plus de 180 000 signatures.

Une sortie parmi d’autres:

Des collectes pour rendre des inconnus «milliardaires à la place de Kanye West»

À la place des cagnottes pour enrichir le «pauvre» rappeur, d'autres ont été créées par des inconnus pour se moquer du concept, ou pour essayer de gratter quelques dollars au passage. Ainsi, quelques énergumènes ont réussi à récolter jusqu'à 25 dollars. Pas sûr que cela suffise à faire d'eux des milliardaires.