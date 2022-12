Twitter s'inquiète, Kanye West aurait «disparu». Sauf que...

Sur Twitter, des rumeurs affirment que le rappeur aurait disparu, qu'il n'aurait plus été vu en public depuis des semaines, mais aucune source fiable ne peut le confirmer. Parallèlement, d'autres clament que Kanye West a été vu dans une église. Qu'en est-il vraiment?

C'est une histoire dont raffole internet. Selon plusieurs médias douteux qui citent des sources moyennement fiables, Kanye West est introuvable. Il n'aurait pas été vu en public, n'a pas fêté Noël avec son ex Kim Kardashian, n'a plus fait l'apologie du nazisme sur les réseaux sociaux ou dans des podcasts depuis des semaines.

On pourrait penser que l'Américain a décidé de prendre un peu de temps loin des caméras pour se recentrer. Mais les internautes ont une autre théorie, relayée par de plus en plus de médias. «Kanye West is missing», titrent-ils par dizaines. Des médias ou des comptes spécialisés dans le hip-hop, mais pas dans le journalisme, dont voici quelques exemples:

Rembobinons. L'ancien directeur commercial du rappeur, Thomas St. John, veut poursuivre en justice Kanye West pour des histoires d'impayés à hauteur de 4,5 millions de dollars. Il aurait tenté de le joindre pendant des semaines, à plusieurs adresses, sans succès.

Le 19 décembre, Thomas St. John aurait demandé une prolongation du délai pour pouvoir assigner le rappeur, qui n'aurait, selon son ancien directeur commercial, pas d'avocat pour signer les papiers à sa place.

Jusque-là, l'histoire est moyennement intéressante. Kanye West pourrait très bien être introuvable, car simplement planqué dans une chambre d'hôtel devant Netflix à manger des chips. Mais c'est le Daily Loud, qui se présente comme «la source no1 pour les news hip-hop/virales», qui a décidé de mettre un petit coup de fouet à cette histoire.

Si quelques internautes avaient déjà bel et bien souligné, sur Twitter, que l'Américain de 45 n'avait plus été vu depuis quelques, la rumeur a explosé lorsque le Daily Loud a tweeté: «Kanye West aurait disparu et serait introuvable depuis des semaines, selon son ex-manager d'affaires.»

Un tweet daté du 28 décembre et qui, en 24 heures, a été vu plus de 18 millions de fois. En quelques heures, la machine s'emballe, des tabloïds peu scrupuleux reprennent la rumeur, parfois en prenant des pincettes, en racontant qu'«on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais sur Twitter, ses fans s'inquiètent».

Kanye West à l'église?

Après l’avalanche de tweets et retweets criant à la disparition du rappeur, c'est une photo qui fait maintenant parler. On y voit Kanye West les mains dans les poches d'un pantalon foncé, habillé d'une veste kaki et d'une casquette. Une photo qui aurait été prise dans une église de Los Angeles «il y a quelques jours», plus précisément le 14 décembre, selon plusieurs médias, qui ne citent pas leurs sources, une information qu'il n'est, par conséquent, pas possible de confirmer à ce stade.

En français: «Ye a été vu à l'église aujourd’hui». Mais de quand date la photo? Image: reddit

Alors, Kanye West a-t-il vraiment disparu? De quand date la photo à l'église? S'est-il fait plus discret? A-t-il simplement décidé de prendre un peu de recul, désarçonnant ses fans comme ses détracteurs, plus habitués à ses frasques à répétition et ses déclarations d'amour pour Hitler?

Une chose est sûre (en tout cas, davantage que les diverses affirmations sur le rappeur): sur Twitter, on n'attend pas d'avoir des preuves, dans un sens comme dans un autre, pour affirmer que Kanye West a disparu. Ou qu'il est à l'église. Ou qu'il est dans sa chambre d'hôtel devant Netflix à manger des chips.

