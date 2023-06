Cette ville romande figure dans le top 50 des lieux à voir en 2023

Le New York Times a révélé sa précieuse liste de lieux incontournables et Lausanne y figure, voici pourquoi le quotidien américain la trouve super.

Le New York Times a établi la liste des villes du monde à voir en 2023. Si certaines y figurent presque chaque année, une ville romande y joue le rôle d'outsider: Lausanne. Bon, elle n'est que 38e sur 52, mais c'est déjà ça.

«Déjà dotée d'une situation sublime au bord du Léman et d'une vue spectaculaire sur les montagnes, Lausanne, la quatrième ville de Suisse, a ajouté à son répertoire des beautés architecturales et artistiques» écrit le New York Times

Vue sur le château et sa tour depuis l'Esplanade de Montbenon à Lausanne, Suisse. Image: Shutterstock

En plus de vanter la beauté urbanistique de Lausanne, le journaliste spécialisé en voyage, Seth Sherwood, semble être subjugué par Plateforme 10, le quartier des arts inauguré il y a trois ans, et dont le «bâtiment audacieux» ressemblant «à un bloc de pierre blanche artistiquement fissuré» qui accueille deux musées.

Il a également qualifié le Mudac de «havre de paix» pour tous les amoureux d'art. Et pour cause, il regroupe cinq domaines artistiques: le design, la verrerie, la céramique, la joaillerie et les arts graphiques.

Le bâtiment à la Platefome 10 et sa fissure «artistique». Image: KEYSTONE

Le top 3

3. Monument Valley Navajo Tribal Park, Etats-Unis

Le Monument Valley Navajo Tribal Park. Image: gettyimages

«La majesté et l'émerveillement des buttes imposantes dans un décor dignes d'Hollywood», c'est ainsi que la région a été décrite par le New York Times. Monument Valley offre une alternative aux amoureux de la nature qui ne souhaitent pas se mêler à la foule du Grand Canyon par exemple. Le site est un symbole populaire de l'Ouest américain depuis que John Wayne s'y est rendu pour tourner le film Stagecoach en 1939.

2. Morioka, Japon

Cerisiers en fleurs et montagnes au bord d'un lac à Morioka. Image: Moment RF

Entourée de montagnes, elle se trouve à quelques heures au nord de Tokyo en train. La ville est remplie de bâtiments de l'ère Taisho qui mélangent les esthétiques architecturales occidentales et orientales, ainsi que d'hôtels modernes, de quelques vieilles auberges.

1. Londres

Sans surprise, la capitale britannique hérite de la première place du Top 52 des villes à voir en 2023 pour le New York Times. Que vous soyez un passionné d'histoire ou de la famille royale, Londres aura quoi qu'il arrive quelque chose à offrir.

Londres vue du ciel au lever du soleil Image: Moment RF

