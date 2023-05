Les violences envers les personnes transgenres sont en hausse en Suisse

En 2022, 134 agressions et discriminations ont été signalées à la LGBTIQ-Helpline, le plus grand nombre jamais enregistré dans le pays. Et cela ne serait que la pointe de l’iceberg, car de nombreux cas ne seraient pas déclarés.

Les cas signalés ont augmenté de 46% en un an (92 cas ont été signalés en 2021). Environ 80% d'entre eux concernaient des injures ou des insultes. Presque 20% des personnes ayant signalé des cas avaient subi des violences physiques (25 cas), parmi lesquelles 10 personnes ont dénoncé des blessures résultant de l’agression. Un tiers des signalements provient de personnes transgenres, dont une majorité est non binaire.

Seuls 11% de ces cas ont été dénoncés à la police et deux tiers des personnes ayant effectué un signalement ont moins de 30 ans.

Zurich en tête du classement

C’est dans le canton de Zurich que le plus grand nombre de cas ont été signalés (44 cas). En Suisse romande, leur nombre oscille entre aucun à Neuchâtel et dans le Jura, un dans les cantons de Fribourg et du Valais, quatre sur Vaud et cinq dans le canton de Genève.

Les organisations faîtières LGBTIQ+ présentent ce bilan ce mercredi à l'occasion de la Journée internationale contre les discriminations homosexuelles et transphobes. (ag/ats)