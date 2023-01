Des fans de Pink Floyd accusent le groupe d'être devenu woke

En vue des 50 ans de l'un de ses albums iconiques, le groupe de rock britannique a changé sa photo de profil sur Facebook. Certains fans un peu cons y ont vu une évolution qui ne leur a pas plu, criant au wokisme. Des individus qui se sont autoridiculisés avec panache.

Pink Floyd, mythique groupe de rock londonien, fêtera un joli anniversaire en mars de cette année: l'album The Dark Side Of The Moon soufflera ses 50 bougies. Pour annoncer l'événement, le groupe britannique a publié une photo qui rappelle la pochette originale, et l'a même utilisée comme nouvelle photo de profil sur ses réseaux sociaux.

Mais sur Facebook, certains fans, qui ont, semble-t-il, été bercés trop près du mur, y ont vu une évolution «qui ne va pas dans le bon sens». Entendez par là: «Holy crap, Pink Floyd balance un drapeau LGBT+ dans son montage, le groupe est devenu woke!».

Des fans visiblement pas de la première heure

Sauf que non, il ne s'agit en fait que d'une actualisation de la pochette de The Dark Side Of The Moon d'il y a 50 ans, qui représente un spectre de prisme. L'arc-en-ciel est une transformation de la lumière blanche, et pas un symbole LGBT+.

La pochette originale de The Dark Side Of The Moon, 1973. dr

Les haters n'ont pas pris le temps ni la peine de réfléchir avant de sauter dans la section commentaires. On peut notamment lire: «Pourquoi il y a un arc-en-ciel», «Pink Floyd, c'est une disgrâce», «à partir de maintenant, je n'écouterai plus ce groupe» ou le meilleur: «Vous êtes woke avec les arc-en-ciels, y a-t-il un drapeau hétéro?»...

Qui sera le meilleur hater?

Depuis, les internautes ont manifestement lancé un petit jeu. C'est à celui qui publiera le commentaire le plus grotesque, et cette fois, de manière intentionnelle. En voici quelques-uns:

«Il a plu l'autre jour et le ciel m'a forcé à voir un arc-en-ciel. Stupide ciel woke. C'est la dernière fois que je voyage en avion» Un internaute qui s'est bien battu

«Je viens d'avoir une relation homosexuelle et c'est à cause de Pink Floyd» Un internaute qui mérite d'être sur le podium

«Je n'arrive pas à croire que Pink Floyd soit woke. Désormais, les seuls artistes britanniques classiques que j'écoute sont Queen, David Bowie, Elton John, George Michael, Judas Priest, Morissey et Richie Blackmore's Rainbow» Sans doute le vainqueur

Sur Twitter, certains internautes rappellent que parmi les boomers qui s'excitent dans les commentaires, nombre d'entre eux ont pourtant vécu à cette époque, où les couleurs de l'arc-en-ciel étaient utilisées un peu partout...

