«Dans ces jeux, il y a des gays»: la Russie bannit Les Sims et Assassin's Creed

La Douma a dévoilé une liste de jeux vidéos bientôt interdits dans le pays car diffusant une «propagande LGBT». Tout citoyen russe jouant à ces derniers encourra une amende de plusieurs milliers de roubles.

Vendredi 11 novembre, la Douma a annoncé interdire la distribution de plusieurs jeux vidéo, dans le pays. Plus spécifiquement, ceux faisant la promotion de la cruauté, de la pornographie, de la violence et... des relations LGBT.

Interviewée dans la foulée par le site d'actualité russe Gazeta.Ru, Yana Lantratova, la première vice-présidente du comité de la Douma d'État a donné des précisions: les Russes ne pourront plus acheter des jeux très populaires, comme Assassin's Creed, The Last of Us et – surtout – Les Sims 3 qui promouvrait des scénarios alternatifs de relations familiales comme «la norme», a-t-elle déclaré pour justifier la position de la Douma.

«Dans ces jeux, il y a des gays, des lesbiennes, des transgenres et des bisexuels. D'autant plus que "Les Sims 3", particulièrement apprécié des jeunes filles, propose d'y élever une famille avec un choix très large de partenaires. Le héros a par ailleurs la possibilité d'embrasser une personne du même sexe, de lui demander de sortir avec elle, de faire l'amour et même de fonder une famille et d'avoir des enfants avec elle!» Yana Lantratova, première vice-présidente du comité de la Douma d'État. gazeta.ru

Jusqu'à 3000 francs d'amende

La vice-présidente a assuré que la Douma n'interdira pas aux adolescents d'incarner des personnages du sexe opposé car «nous visons la promotion de relations non traditionnelles».

A cet effet, tout citoyen russe ne respectant pas cette nouvelle loi sera soumis à des amendes pour «propagande LGBT dans des jeux informatiques». En première lecture du projet de loi, il avait été édicté qu’elles pouvaient aller jusqu'à 200 000 roubles (soit, un peu plus de 3000 francs). La loi devrait entrer en vigueur le 1er mars 2024.