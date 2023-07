Milan Kundera est mort à 94 ans. image: wikimedia commons

Milan Kundera est décédé

L'écrivain franco-tchèque Milan Kundera est mort mardi à Paris. Il avait 94 ans.

Un mois après le décès de Cormac McCarthy, le 13 juin dernier, une autre légende de la littérature s'en va: l'écrivain Milan Kundera est mort à Paris mardi 11 juillet, rapportent ce mercredi les médias français. Il avait 94 ans.

La porte-parole de la Milan Kundera Library, dans sa ville natale de Brno, a confirmé l'information aux micros de l'AFP:

«Malheureusement, je peux vous confirmer que Milan Kundera est décédé hier (mardi) à la suite d'une longue maladie» Anna Mrazova

Né à Brno, alors en Tchécoslovaquie, le 1er avril 1929, Kundera émigre en France en 1975 et obtient la nationalité française six années plus tard. Il est notamment connu pour ses romans L'Insoutenable légèreté de l'être (1984) ou La Plaisanterie (1969).

C'est dans la langue de Molière qu'il a écrit ses romans à partir de «La lenteur», parus en 1993. Son œuvre a été traduite dans une quarantaine de langues, en faisant l'un des auteurs les plus traduits au monde.

Milan Kundera a reçu de nombreuses distinctions, dont le grand prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2001. (ats)