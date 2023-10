Elles ne sont pas très jolies, on vous l'accorde. Image: shutterstock

C'est la fin des vacances, gare aux punaises de lit! 8 conseils d'un expert

Dis comme ça, ça n'a l'air de rien, mais vous n'en voulez pas et pour de bonnes raisons. Une fois installées dans le confort de votre logement, ces petites bêtes prolifèrent à une vitesse folle, et font de votre quotidien un véritable enfer à l'instar des Français.

A l'heure où on écrit ces lignes, les punaises de lit font rage en France. Dans les cinémas cet été et maintenant dans les transports publics, ce nuisible semble s'être installé confortablement dans l'Hexagone. Un fléau devenu politique chez nos voisins, à bout de nerfs.

Que faire en cas d'infestation? Et comment les éviter au mieux? On vous explique tout grâce aux précieux conseils de Patrick Givel, maître-chien et expert de la détection de punaises de lit chez DPL K9, à Genève.

Les punaises de lit sont présentes dans diverses régions du monde et également en Suisse. La ville de Genève est l'une des cibles favorites de ces nuisibles. Pourquoi? Car comme dans toute ville internationale qui se respecte, il y a énormément de passage, surtout en été, au retour des vacances.

Et c'est un élément important dans la propagation des punaises de lit, comme vous allez rapidement le comprendre.

Qu'est-ce que la punaise de lit et comment la reconnaître?

Les punaises des lits sont des espèces d'insectes hétéroptères de la famille des Cimicidae. Elles sont de couleur brunâtre et dépourvues d'ailes et on les reconnait à leur forme ovale aplatie. Ces insectes atteignent quatre à sept millimètres de long à l'âge adultes.

Image: utilisable.com

La punaise de lit se nourrit exclusivement de sang humain ou animal tous les trois à sept jours, mais encore:

Elle ne vole et ne saute pas.

Elle est attirée par la pénombre, la chaleur, les vibrations, les odeurs et le gaz carbonique exhalé par l'être humain.

Son espérance de vie est de six à douze mois.

La femelle pond cinq à quinze œufs par jour, soit 200 à 500 au cours de sa vie.

Comment constater la présence de punaises de lit?

Leur présence est difficile à détecter, car elles fuient toutes formes de lumière. Au-delà des réactions cutanées dues à leurs piqures, on devine la présence de ces insectes si:

On trouve la trace de leurs déjections qui ressemblent à de petits points noirs de 1 à 3mm et qui imprègnent les tissus, les murs ainsi que les meubles.

On trouve des traces de sang sur les draps dus à l'écrasement des punaises lors du sommeil.

Ces petites taches noires sont des excréments de punaises de lit. Image: shutterstock

Comment arrivent-elles chez nous?

Selon Patrick Givel, maître chien et expert en détection de punaises de lit, les vacances sont un moment propice à l'infestation, car les gens voyagent et reviennent chez eux. Et les punaises voyagent aussi, dans vos valises surtout. Il explique d'ailleurs qu'on peut les ramener d'un séjour à l'hôtel, d'une auberge de jeunesse, d'un Airbnb ou encore d'une cabane de montagne.

De plus, ces insectes peuvent se trouver partout: de la vieille cahute à l'hôtel de luxe 5 étoiles. «Il est possible qu'elles passent d'un appartement à un autre», poursuit-il.

«Les trains ou avions sont également touchés, mais de gros efforts ont été entrepris par les compagnies de transport pour limiter la prolifération des punaises de lit» Patrick Givel

Comment se propagent les punaises de lit?

Ces insectes sont principalement véhiculées par l'homme. En effet, les vêtements, les objets de seconde-main, ou encore les valises sont privilégiés par ces insectes. D'ailleurs, l'expert déconseille fortement de récupérer les meubles déposés sur les trottoirs, «même s'ils vous paraissent en bon état», souligne-t-il.

De manière générale, elles préfèrent le bois et donc le parquet au carrelage. Toutefois, elles sont capables de circuler dans des endroits peu accessibles et très étroits, tels qu'une fente de l'épaisseur d'une carte de crédit dans votre parquet ou dans une plinthe en bois par exemple.

Que faire si vous en trouvez chez vous?

Quels sont les premiers réflexes à avoir si vous trouvez des punaises de lit chez vous? «Courir le plus vite possible…», plaisante Patrick Givel. Plus sérieusement, il conseille d'avertir rapidement la régie ou un maître-chien qui pourra constater l'étendue de l'infestation et ainsi définir le traitement à mettre en place.

Il est fortement déconseillé de traiter le problème soi-même, «vous allez faire plus de dégâts que de remédier au problème», souligne-t-il. Mais il conseille également:

De ne pas déplacer les meubles.

De ne pas toucher les matelas.

En effet, si la punaise de lit est dérangée dans son train-train quotidien, elle se cachera et cela ne fera que compliquer la détection pour le chien.

«Si vous devez jeter un meuble ou un matelas contaminé, il faut appeler la voirie de votre canton qui vous fournira le matériel adéquat pour emballer vos affaires avant de les sortir de chez vous. Cela évitera une contamination de tout l’immeuble.» Patrick Givel

Comment traiter un logement infesté?

Après avoir averti votre régie, un premier contrôle est réalisé et la présence de puces de lit est confirmée. C'est là que commence le véritable combat, car toutes les pièces doivent être traités, hormis les salles d'eau et la cuisine qui, en général, sont en carrelage.

Pour préparer votre logement et ainsi gagner du temps, il faut:

Vider entièrement les meubles et armoires: qu'il s'agisse de vêtements, de livres ou d'objets en tout genre, tout doit être placé dans des sacs hermétiques puis envoyé en congélation. Car non, le congélateur de votre frigo ne suffira pas.

qu'il s'agisse de vêtements, de livres ou d'objets en tout genre, tout doit être placé dans des sacs hermétiques puis envoyé en congélation. Les plinthes, les seuils de portes ainsi que les caches doivent être dévissées et retirés afin de dégager entièrement les murs et le sol.

Le(s) matelas ainsi que le(s) sommier(s) et le(s) canapé(s) doivent être jetés ou envoyés en congélation également.

Tous vos biens seront gardés par l'entreprise de congélation le temps du traitement. Il ne faut pas acheter de nouvelles choses tant que le processus n'est pas terminé.

Si vous avez un animal de compagnie, faites-le héberger par votre entourage. Le produit utilisé pour le traitement, qui a l'apparence d'une poudre blanche, est extrêmement nocif pour les chiens et chats.

Votre logement ressemblera à un véritable chantier pendant au moins un mois. En effet, entre la préparation et les traitements, chacun espacés de dix jours, il faudra avoir les nerfs solides. La règle veut que deux traitements au moins soient effectués. Mais selon le degré d'infestation, il est possible que plus de traitements soient nécessaires.

Que faire pour éviter une infestation de punaises de lit?

Pour prévenir une infestation, plusieurs choses peuvent être mises en place. Patrick Givel conseille avant tout de ne pas poser sa valise à même le sol lorsque vous êtes à l'hôtel, dans un Airbnb ou autre logement. Pensez à utiliser le petit chevalet mis à disposition, à poser votre valise en hauteur ou dans la salle de douche. Aussi, à votre retour:

Déballez vos affaires dans la baignoire ou la douche.

Lavez vos vêtements et textiles à 60 degrés, si possible.

Pour toutes autres affaires qui ne se lavent pas ou qui ne supporteraient pas les 60 degrés, vous pouvez les mettre en congélation à -20 degrés pendant 72 heures minimum.

En ce qui concerne la valise, faites la aérer au balcon pendant plusieurs jours.

Sont-elles nocives pour la santé?

Les punaises de lit sont certes très envahissantes et traiter une infestation est quelque chose d'extrêmement pénible. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elles ne sont pas nocives pour votre santé ou celle de votre animal de compagnie. Contrairement aux moustiques, elles ne transmettent aucune maladie lors de la piqûre.