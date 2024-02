Marinade

Messieurs, voici comment être à la hauteur à la Saint-Valentin

L'idée de vous faire massacrer entre le cocktail de crevettes et le tournedos Rossini, juste parce que vous êtes fringué comme un navet et que «vous ne faites aucun effort», vous séduit moyennement? Pas de panique, gentlemen. Voici quelques idées pour faire un carton auprès de votre moitié, le soir de la Saint-Valentin. (Dépêchez-vous, c'est demain.)

Un peu plus tôt cette semaine, ma tendre et estimée collègue Ana soumettait à nos lectrices de l'inspiration et quelques bonnes idées vestimentaires pour être pimpante le jour J, tel un charmant coquelicot de la Saint-Valentin.

Sauf qu'un coquelicot à côté d'un sac de ronces, c'est triste. Pour mettre fin à cette cruelle inégalité qui laisse la gent masculine vouée à elle-même, voici quelques inspirations, quel que soit votre style ou votre humeur le jour fatidique.

Le chic est de rigueur?

Vous avez prévu de mettre le paquet le 14 février? Restaurant étoilé, poneys déguisés en licornes, roses rouges, pétales de fleurs et tout le toutim? Dans ce cas, désolée, mais le classique évident, chemise et costume, est obligatoire. Efficace à la condition, je vous en supplie, de choisir la bonne taille.

Peu importe que votre chemise coûte 500 ou 20 balles. Si elle ne vous va pas, vous pouvez la balancer. La coupe se doit d'être cintrée - sans vous empêcher de respirer au moment de passer au moelleux de chocolat. Vous n'avez envie ni de donner l'impression que vous revenez d'un ultra-trail de trois mois dans le désert - ni d'une cure de quelques semaines à base de McDo et de pad thaï à l'emporter, lové dans votre canapé.

Pour éviter de ressembler à un sac, choisissez votre veste bien cintrée. WireImage

Le noir est une valeur sûre, mais un complet gris peut cartonner aussi. Ici, il est légèrement oversized. Image: Variety

Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, n'hésitez pas à dégainer carrément la cravate. C'est audacieux, mais ça fait toujours son petit effet. Afin d'éviter de plonger tête la première dans le cliché du bellâtre sur tapis rouge (ou juste, être beaucoup trop habillé pour une pizzeria de Renens), associez-la à une coupe de veste un peu décalée.

Stephen Odubola a trouvé la parade. Getty Images Europe

La flemme de sortir l'artillerie lourde? Oubliez la cravate, la chemise, gardez seulement le costume et troquez les chaussures de ville pour une paire de baskets, Nike ou New Balance.

Rien de tel que des sneakers pour casser un look un peu trop sérieux. getty

Optez pour une paire un peu plus sportive que des tennis blanches, déjà trop vues. instagram

Tout en noir, espoir

La simple idée de la Saint-Valentin vous file des idées noires? Faites savoir que cette fête vous déprime avec élégance et un total look. Et puis, peut-être que la couleur du deuil vous aidera à garder contenance, lorsque votre moitié vous trimballera à travers la ville pour une «fondue en calèche».

Le chapeau, il faut oser, il faut qu'il soit parfait, mais si ça marche... c'est fabuleux. getty

Sinon, bonnet noir et manteau noir fonctionnent aussi très bien. instagram

Chic mais sans effort

C'est février, la météo est dégueulasse, il fait froid, la vie est triste et vous vous remettez peut-être tout juste du Covid-19 ou d'une grippe carabinée. Ce n'est pas une excuse. Votre compagne va probablement passer une soirée le cul scié par un string en cuir ou les pieds plantés sur des talons de 12, juste pour vos beaux yeux. Vous pouvez bien faire un petit effort et enfiler un joli pull.

Prenez exemple sur Simon Porte Jacquemus: le bon cardigan, et le tour est joué. Le col roulé noir est également une valeur sûre.

Le cardigan crème avec le t-shirt blanc, de quoi ravir les fans de «quite luxury». Getty Images Europe

Le col roulé, pour ceux qui sont plus branchés tech, va bien également. instagram

En parlant d'efforts... Qui a dit que le jogging-hoodie était réservé au dimanche de pluie sur canapé? Choisissez des couleurs unies (surtout pas de motifs), agrémentez l'ensemble d'un manteau ou d'une veste bien coupée, ainsi qu'une paire de sneakers ou de DocMartens. Et bingo.

Osez la superposition pour casser le côté flasque du jogging avec des vêtements plus droits et plus cintrés. instagram

Evidemment, les plis sont interdits. Votre jogging doit sortir de la machine à laver. zara

Et sinon... les pièces qui marchent à tous les coups

Si vous n'avez pas envie de vous prendre le chou plus que nécessaire, investissez dans quelques bonnes pièces. A l'exemple de Rami Malek ou d'Austin Butler, laissez un manteau ou une veste assurer le gros du job. Vous n'aurez plus qu'à l'associer avec un t-shirt basique, des jeans et une paire de bottines.

Ce manteau de Rami Malek est tout simplement obsédant. getty

La petite veste sur le jean bleu, c'est aussi charmant. Getty Images North America

Parmi les valeurs sûres, vous trouverez aussi le pull tout simple à col rond, bien cintré, genre: «Je dois plaire à belle-maman», de préférence dans une couleur sobre (beige, marine ou noir) et une matière noble, type cachemire.

Version Ryan Gosling, avec un pantalon et des chaussures noires.

Plus original chez Vincent Cassel, associé à un bas de jogging blanc. WireImage

Là, vous allez peut-être me dire que ça fait beaucoup de gris, de beige, de noir et de blanc. N'hésitez pas à pimper tout ça avec de la couleur. Limitez-vous à un accessoire (bonnet, foulard ou paire de chaussettes frappadingues) si vous avez la trouille, mais laissez-vous aller à un sweat ou à des vêtements flashy qui claquent si l'envie vous prend. Ne soyez pas timides.



Un simple bonnet coloré sur un look blanc et noir, pour les plus timides.

Ou en version Simon Porte Jacquemus (encore lui!), avec son délicieux sweat flashy. Un shot de vitamines sur pattes. Getty Images Europe

Et enfin... les petits plus qui font la différence

Et comme le style ne se limite pas qu'aux fringues, pensez aux détails qui tuent. Dans le bon sens du terme. A commencer par votre odeur corporelle. Foutez à la poubelle cet Axe qui hume bon le vestiaire crado après un match ou l'éternel parfum de Paco Rabane qui, personnellement, me file à la fois de l'urticaire et des reflux gastriques. «Invictus» ou «One Million», on n'en peut plus. Si ce n'est pas déjà fait, foncez dans une parfumerie pour vous faire conseiller et choisir un parfum plus original qui convient à votre nez et à votre épiderme. Quitte à y mettre un petit budget. Vous ne le regretterez pas.

Enfin, parlons skincare! Ce terme obscur que l'on a longtemps pensé réservé aux meufs, mais qui vous concerne aussi, messieurs. Ne négligez pas le pouvoir d'un gel nettoyant pour le visage tous les matins (ça réveille), suivi de quelques gouttes de sérum ou de crème hydratante (Aesop et Kiehl's font des trucs super). Pour les barbus, un jet d'huile là-dedans n'est pas interdit pour adoucir tout ça. Même Travis Kelce le fait.

Il faut bien ça, pour bécoter Taylor Swift. Getty Images North America

D'autres dilemmes existentiels? Doutes? Critiques? Remarques? Insultes? Ecrivez-nous d'ici demain et nous viendrons à votre rescousse. Mais ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas oublié la résa du restau, le Ruinart, les 50 roses rouges et le collier Tiffany & Co... En principe, tout devrait bien se passer.