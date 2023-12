C'est LE vêtement qu'on choisit toutes pour fêter Nouvel An: la robe à paillettes. watson

Pourquoi on fout toutes des paillettes de pupute à Nouvel An

C'est certainement le choix vestimentaire le moins original de notre année: enfiler une mini-jupe à sequins excessivement courte pour attendre minuit, telle une Cendrillon du Val-de-Ruz, entre deux coupettes de champagne. Et vous, pour ou contre les paillettes, le 31 décembre?

Un matin de décembre, à la rédaction, alors que je commençais justement à méditer sur la tenue appropriée pour franchir le cap fatidique de 2024, ma chère et tendre collègue Margaux, son douzième café à la main, est venue m'arracher à mes réflexions philosophiques.

«On en pense quoi des paillettes, à Nouvel An?» Margaux Habert, l'air ronchon et prête à ronchonner.

Ouh! Question piège. A en juger par les sourcils froncés de ma consœur, ma réponse va me valoir quelques mauvais points. Je lui avoue piteusement que je fais partie de ces humains communs et basiques qui adooooooorent abuser des strass à Nouvel An. Justement, cette année, je me tâte entre plusieurs options:

Une robe à paillettes. Une autre robe à paillettes. Encore une autre robe à paillettes.

Ici, Taylor Swift à la première du film de Renaissance. WireImage

Une avant-première où le seul mot d'ordre était «paillettes», pas vrai Leomie Anderson? WireImage

Toutes les mêmes et y'en a marre

Sans surprise, les yeux de Margaux font un triple salto arrière. «Mais vous avez quoi, TOUTES, à foutre vos robes pailletées à Nouvel An?!» s'exaspère mon interlocutrice, avant d'embrayer sur le récit d'une soirée précédente, lorsque, affublée d'une jupe en cuir et d'un t-shirt des Stones, elle débarque au milieu d'une soirée remplie de «quiches brillantes».

Ladite tenue, même s'ils manquent les «quiches brillantes» accessoires sur l'image.

Je lui demande si cette expérience s'est avérée traumatisante au point de développer une phobie des sequins. Heureusement pour Margaux, pas du tout. Seulement, en bonne punkette qui se respecte, elle adore détonner. Elle préfère donc enfiler ses fringues à paillettes «un 23 mars ou un 2 juillet», ou n'importe quel jour de l'année qui lui permettra de rayonner vraiment au milieu de l'open space.

«C'est parce que je suis un être à part» Margaux, être de lumière, avec un hair flip digne de Lady Gaga.

Ma drama queen de collaboratrice tourne les talons pour rejoindre ses appartements, laissant derrière elle une fervente défenseuse du droit aux paillettes méditer sur cette conversation.

Au fond, Margaux a raison.

C'est vrai quoi, pourquoi la boule à facette qui sommeille en nous ne se réveille qu'une fois par an, simultanément? Pour constituer une chaîne humaine lumineuse géante? Moi qui éprouve un certain plaisir à me démarquer avec des tenues bizarres le reste du temps, pourquoi céder à ce déferlement de robes de pupute étincellantes, le soir du 31?

Réveillez le mouton brillant qui dort en vous

L'espace d'une chronique, me voilà mutée en sociologue de la robe à paillettes (à défaut d'avoir trouvé un spécialiste). Cela dit, pas besoin d'avoir fait 12 ans d'études pour piger d'où vient cette pulsion brutale de se fringuer comme pour le festival de Cannes, alors que le seul tapis qu'on s'apprête à fouler, c'est la moquette grisâtre d'un studio à Veysonnaz.

Sortir les brillants en même temps que les huîtres et le mousseux bon marché du frigo, ça fait du bien. Qu'on préfère opter pour un «sobre» veston à sequins noirs ou l'artillerie lourde (façon 21e anniversaire de Paris Hilton), qu'on soit Thérèse, Chantal, Vanessa, Sophie, Timothée ou Mandarine, qu'on passe sa soirée au MAD, entre amis ou avec son amoureux, calé bien au chaud dans son canapé. Au fond, un bon shot de paillettes, c'est un excellent moyen d'entamer l'année sur une note pas trop dépressive.

Les Chantal préfèreront la version maman, sobre. WireImage

Les Marine opteront pour la version héritière, le plus criard possible. dr

Longue, courte, moulante, dorée, argentée, à chacun sa version de la tenue de fêtes, pourvu que ça brille à en faire mal aux yeux et que ça pétille comme des feux d'artifices. On est trop blasés le reste du temps pour se priver de petits moments de folie collectives. Même si ça nous transforme en une bande de brillants moutons.

Ma thèse terminée, je vous laisse, j'ai une robe clinquante à choisir. Et puisse 2024 vous être une année tout aussi étincelante.

