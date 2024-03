Marinade

Comme Kanye West, voici 20 vêtements à vous offrir chez Decathlon

Il n'y a pas que les rappeurs milliardaires frappadingues et les adeptes de cyclisme pour se fringuer dans la grande distribution. Voici 20 vêtements de la marque Decathlon que vous pouvez acheter les yeux fermés.

Plus de «Société»

Plongez dans la marinade Notre chronique mode, un petit jus épicé comme il se doit pour pimenter toute bonne pièce qui se respecte. En particulier quand c’est du veau ou du croco. Et pour plus de marinade, c'est ici que ça se passe

Au milieu de la frénésie suscitée par la Fashion Week de Paris ces derniers, entre sac nuage et lancer de déchets, vous êtes peut-être passé à côté de la dernière invention de l'infréquentable mais ô combien génial Kanye West: le total look Decathlon. C'est le 28 février que le rappeur a été photographié à la sortie de son hôtel parisien, bien protégé dans un ensemble imperméable pour cycliste. Prix du look? 180,00CHF, gants compris.

A la rédaction, il n'en fallait pas plus pour nous inspirer. Mesdames, messieurs, voici 20 idées repérées sur le site de la marque et comment les porter. Qui a dit qu'on avait besoin de Balmain pour être bien fringué?

Au rayon femmes, nous vous proposons...

La doudoune bleu vif

A ne pas confondre avec la veste matelassée (une infamie qui mériterait une interdiction au niveau constitutionnel), la doudoune est une excellente idée pour affronter les frimats. A choisir puffy à mort et dans une couleur qui claque. Prix de ce modèle bleu roi: 180,00CHF. Pour info, il convient même aux fashionistas de la Brévine: selon la marque, la veste résiste à des températures de -24°C.

Pour en savoir plus sur la doudoune... Marinade Peut-on porter une doudoune sans être un connard de droite?

La veste imperméable fluo

En général, plus ça fait mal aux yeux, mieux c'est. A associer avec un t-shirt blanc et un jeans noir pour calmer le jeu. On n'est pas au cirque, non plus. Prix: 85,00CHF (mais le jaune vous épargne au moins 20 shots de gingembre pendant la mauvaise saison).

La jupette de tennis blanche

Elle a délaissé les courts pour prendre d'assaut la rue: la jupette de Martina Hingis sera sur toutes les gambettes ce printemps. Idéale avec un polo, une casquette, des tennis (lol) et des chaussettes immaculées. Pour une fois, n'ayez pas peur d'être premier degré. Prix: 23,90CHF.

Le total look sport bleu

Plus difficile à porter, à moins de vivre à Venice Beach, mais très efficace quand il est associé avec un sweat sur les épaules ou un perfecto. Une paire de sneakers blanches, et c'est dans la poche. Comptez 11,00CHF pour la brassière et 29,90CHF pour la paire de leggings.

La casquette noire

En un mot? Indispensable. Qu'importe si vous n'avez pas de «tête à casquette» ou si ce n'est pas votre style. Il n'y a aucune excuse. Prix: 14,90CHF.

Et évidemment... le hoodie noir

Qu'il soit ajusté, croc top ou, au contraire, oversized (désolée pour tous ces anglicismes, my friends), vous pouvez le décliner à toutes les sauces et le mixer à volonté. Comptez 29,90CHF pour cette version courte, mais Decathlon en propose toute une panoplie pour assouvir vos envies de look streetswear. Oups!

Le maillot rouge

Lorsque, au milieu du mois d'août, vos collègues du bureau viendront vous casser les pieds avec leurs gémissements «Fais trop chauuuuuuud», vous serez enchantée d'arborer ce superbe maillot de bain. Avec du jeans, ça claque. Et une fois la journée terminée, vous n'aurez plus qu'à courir au lac. Prix: 16,00CHF.

Le jogging blanc

Tellement élégant, avec un manteau ou un blazer noir. Evitez seulement la pasta sur le coup de midi, ça ne pardonne pas. Comptez 65,00CHF pour l'ensemble, jogging et hoodie.

La marinière rouge

En bon équipementier qui se respecte, Decathlon a évidemment sa ligne de navigation. Cette petite marinière rouge est adorable avec une paire de converses. Effort qualité-prix imbattable: 6,90CHF.

La capuche imperméable

Plus audacieux et plus risqué, mais fatal quand bien porté, l'imperméable. J'ai un faible pour ce modèle. Prix: 39,90CHF.

Messieurs, nous vous suggérons...

La veste sharpa

Decathlon propose même sa propre version de la veste d'hipster par excellence. Foncez avant qu'elle ne soit sold-out, elle est actuellement en soldes pour 97,00CHF.

Le sweat noir

On a rarement connu vêtement plus universel. Comme pour la gente féminine, messieurs, n'hésitez pas à l'associer avec tout et son contraire. Surtout son contraire, d'ailleurs. Prix: 29,90CHF.

Le pull rose

Marre du noir? Alors, voilà un peu de douceur dans ce monde de brutes, avec une touche de rose bonbon. N'ayez pas peur. Prix: 29,90CHF.

La marinière

On ne chantera jamais assez les louanges de la marinière, qui non seulement porte un nom absolument charmant, mais s'accorde avec un nombre incommensurable de classiques du dressing. Osez le jeans blanc. Si si. Prix: 28CHF.

Le maillot de basket

Un peu comme la jupette de tennis pour ces dames, n'hésitez pas à le porter premier degré, à l'instar de notre ami Justin Bieber. Prix: 14,90. Et il est réversible.

L'imper

Une autre pièce de Decathlon que notre ami Kanye West doit cacher dans son dressing. En revanche, dans ce cas, casser l'effet «chasseur d'escargots» est indispensable: portez-le avec une paire de sneakers colorées et, pitié, évitez les bottes de pêcheur. Prix: 74,90CHF.

Le t-shirt blanc

Un excellent basique avec lequel on ne cessera jamais de vous rabâcher. Alors, choisissez-le bien. Ce modèle «loose fitness», à 13,00CHF est super cool. Et si le total look blanc vous fiche la trouille, rabattez-vous sur un bon vieux blue jeans.

La touche fluo

Après le rose bonbon, le jaune flashy! Non seulement cela vous évitera de vous faire écraser par un bus en sortant du job, mais ça vous garantit surtout de taper dans l'oeil. Dans tous les sens du terme. Portez-le avec du gris et du noir. Allez, ne soyez pas timides: avec ce pull à 15,00CHF, vous ne prenez pas de grands risques.

La chemise de bûcheron

On pensait qu'elle avait disparu avec la barbe des hipsters repentis de 2015, mais la chemise de bûcheron fait un retour en fanfare. Et avouez: avec une paire de jeans et les bonnes baskets, c'est pas mal du tout. Le prix de celle-ci est s'élève à 79,90 francs, mais elle tient chaud pour vos virées en forêt.

Le manteau réfléchissant

Enfin, on ne pouvait pas vous quitter sans vous partager le modèle de Kanye! Le total look est formidable. Par contre, pour éviter tout malentendu, oubliez peut-être la cagoule au moment d'aller faire les courses. Vous me remercierez plus tard.

GC Images