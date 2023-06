C'est ce qui s'appelle des tenues du dimanche: Kanye West et sa nouvelle compagne ont fait sensation ce week-end, à Los Angeles. montage: watson

Marinade

Kanye West va-t-il trop loin avec sa nouvelle femme?

Mayday, mayday! Ovni vestimentaire en vue! Fidèle à lui-même, Kanye West s'est essayé à quelques expériences stylistiques avec sa nouvelle compagne. Délire total ou pur génie artistique? A vous de juger.

Plus de «Société»

Kanye a fait du Kanye. Ce week-end, à Los Angeles, «Ye» (son-plus-si-nouveau-nom, si vous n'aviez toujours pas imprimé) s'est pointé à la messe avec femme et enfants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'infréquentable génie du rap a une définition bien à lui des «vêtements du dimanche».

Le 5 juin 2022, le couple casse Internet avec une énième tenue frappadingue. image: twitter

Si le look de Monsieur s'avérait relativement sobre (enfin, si l'on peut qualifier de «sobre» l'idée de se balader dans la rue en chaussettes, t-shirt «Polizei» à 452 francs, legging moulant et épaulettes de football américain), celui de Madame a fait tout particulièrement sensation.

Ce n'est pas la première fois... Voici pourquoi la femme de Kanye West a une croix dans la raie des fesses de Marie-Adèle Copin

Perchée sur des talons de tueuse (qui, sans trop m'avancer, doivent faire un mal de chien), Bianca Censori était littéralement emprisonnée dans une robe noire ultra-moulante en gaze de soie, dont la minerve géante (en mousse) a fortement inspiré les internautes. Selon nos sources, l'oeuvre est signée de la marque Comme Des Garçons, dont Kanye est un grand fan.

Certains ont évoqué une «apicultrice-bougie», d'autres un «préservatif noir cassé», un «cône de la honte», un «œuf gothique», «une jambe dans un collant», ou, carrément, la «version satanique d'un gâteau en gelée des années 70». Comme quoi, il n'y a pas que Kanye West qui rivalise de créativité.

Cela ne surprendra personne, mais la pauvre Bianca, incapable de bouger, a éprouvé quelques difficultés à gérer cette audacieuse prouesse vestimentaire. Les mains coincées le long du corps, c'est son mari qui a dû intervenir pour ajuster son voile, avec un sourire attendri.

Une déclaration de mode ou la conséquence inévitable d'être la femme de Kanye West? image: twitter

Relookeur matrimonial

Bianca Censori, la «femme» plus ou moins officielle de Kanye West depuis janvier 2023, n'est que la dernière d'une longue liste à faire les frais du cerveau brillant et fantasque du créateur. Connu pour pousser très loin les limites en matière de look (mais pas que), le fondateur de la marque Yeezy a toujours été très préoccupé par le style des femmes qui partagent sa vie.

Prenez la dernière, par exemple. Quelques heures seulement après avoir entamé une romance avec Kanye, en 2022, l'actrice et mannequin Julia Fox s'est littéralement métamorphosée.

Et comme une image vaut 1000 mots... Ça, c'était avant:

WireImage

Image: Patrick McMullan

Et ça, c'était après:

Alors on ne dit pas que c'est mieux, hein. GC Images

Juste plus pointu. GC Images

Julia Fox ne s'en cache pas, Kanye n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a simplement récupéré tous ses vêtements pour les jeter à la poubelle - non sans lui avoir lui avoir offert, au préalable, un dressing complet, juste après leur deuxième rendez-vous.

«Après le dîner, Ye avait une surprise pour moi. Je veux dire, je suis encore sous le choc. Toute une suite d'hôtel pleine de vêtements» Julia Fox, encore sous le choc, au magazine Interview.

«Quelques jours plus tard, toute ma merde était dans des boîtes, partie. C'était tellement cathartique», a confié la jeune femme. «Ce n'était pas comme si j'emballais mes vieux vêtements, c'était comme si j'emballais mon ancienne vie.» Depuis, malgré leur rupture, Julia Fox se fait plaisir: elle enflamme le red carpet à chacune de ses apparitions, avec des looks complètement givrés.

La méthode, drastique, avait déjà fait ses preuves du temps de son mariage avec Kim Kardashian. Dans un épisode devenu iconique du show de télé-réalité Keeping Up with the Kardashians, en 2012, le musicien procédait au grand balayage du placard de son amoureuse. «Bébé, tu dois tout nettoyer!» clame Kanye devant une Kim en panique et larmes, bataillant vainement pour conserver un sac à main ou une paire de chaussures kitsch. «Non, non, j'ai besoin de ça!», la voit-on supplier. Violent.

La scène appartient à l'Histoire.

Reste que le résultat est là. De persona non grata au MET gala, qu'Anna Wintour comparait à une vulgaire paire de «chaussettes-sandales», Kim Kardashian est devenue l'une des femmes les plus stylées de la planète, une muse des créateurs à la tête de sa propre marque.

Avant:

Kim, alias Marie-Chantal de la compta. WireImage

Aïe. WireImage

Après:

Getty Images North America

GC Images

Ce qui ne l'a pas empêchée de confier, après son divorce, qu'elle avait encore du mal à choisir des tenues sans lui. «J'en étais arrivée à un point où je lui demandais conseil pour tout», a-t-elle dévoilé en 2021. «Maintenant, j'ai des crises de panique: qu'est-ce que je porte?»

«Kanye arrivait et disait: 'Tu devrais te coiffer comme ça. Tu devrais te maquiller comme ça.' Son langage amoureux, ce sont les vêtements. Et donc, je lui ai toujours fait confiance» Kim Kardashian au sujet de son ex-mari, Kanye West, lors d'un confessionnal en 2021.

En 2023, c'est donc au tour de Bianca Censori, employée au sein de la marque de vêtements de son compagnon, Yeezy, en tant qu'architecte, de passer sous le «filtre Kanye». Quelques semaines à peine après le début des rumeurs de mariage, la nouvelle «Madame West» procède notamment à un changement capillaire radical, avec une coupe de garçonne blond vif.

Bon, même avant leur romance, Bianca Censori semblait très inspirée par le style minimaliste de Kanye.

Original, il n'y a pas d'autres mots. GC Images

Depuis, au fil de leurs apparitions publiques, Kanye et Censori rivalisent d'ingéniosité pour livrer des tenues de plus en plus déroutantes. «Chaussures-chaussettes», tongs en diamants, visages masqués voire emballés et croix scotchées sur le cul. Des choix absurdes, bizarres, qui défient l’entendement et, surtout, le bon goût. Des fashion statments dans leur plus stricte définition. «Causez toujours, j'en n'ai rien à foutre».

Alors, Kanye, génial ou bizarre? Assurément, les deux.

Plongez avec délice dans la marinade Un petit jus épicé comme il se doit pour pimenter toute bonne pièce qui se respecte. En particulier quand c’est du veau ou du croco. Pour plus de marinade , c'est ici.

Les Kardashian vous fascinent? Par ici:

1 / 14 Les Kardashian vous fascinent?

En parlant mode, voici les meilleurs chutes de la Fashion Week