Il y a deux manières de se fringuer pour aller acheter un donut. Démonstration ce lundi à New York par Justin et Hailey Bieber, un couple si joli mais en perpétuel décalage vestimentaire, qui a régalé les internautes autant qu'un copieux beignet saveur «Boston Creme».

Il est 7 heures du matin, c'est lundi, c'est la rentrée, il pleut, la vie n'est pas toujours super et le moral au niveau du troisième sous-sol. Alors, quel réflexe plus logique que d'aller s'enfiler un bon gros donut, rempli de crème, de gras et d'amour?

Reste à savoir quelles fringues enfiler pour courir répondre à ce besoin aussi impérieux qu'élémentaire. Sur Terre, il y a deux écoles: la team «jogging» et la team «overdressed». Justin Bieber et sa moitié Hailey nous en ont fait toute la démonstration ce lundi.

Une soirée sur le thème du donut

De passage à New York, les amoureux ont eu une journée aussi remplie qu’un beignet à l confiture. Après un passage par l'émission «Good Morning America» pour elle, un déjeuner au Bar Pitti, restaurant italien huppé du West Village prisé des célébrités, et une balade digestive en vélo électrique pour lui, tous deux ont pris la direction d'une boutique Krispy Kreme de Manhattan en fin de journée, pour une collation sucrée.

Plus que leurs goûts alimentaires (qui n’aime pas les donuts?), ce sont leurs choix vestimentaires qui ont fait copieusement ricaner Internet. Car, bien qu’inséparables, les Bieber n'ont jamais, jamais, JAMAIS, l'air d'aller au même endroit.

Comme une image vaut mille mots, jugez plutôt:

«Deux salles, deux ambiances», à ce qu'on dit. GC Images

Contrairement à ce que le look de Justin laisse supposer, il ne s'agissait pas pour les amoureux de passer récupérer leur commande pour rentrer à l'hôtel et savourer une soirée-canapé pleine de tendresse. Mari et femme étaient conviés à un évènement promotionnel au thème évocateur: «Strawberry Glazed» (glaçage à la fraise, en français).

Une référence au donut lancé en édition limitée à l'occasion de la collaboration entre Krispy Kreme et Rhode Skin, la marque de maquillage d'Hailey. La soirée était organisée pour célébrer le lancement conjoint d'une gamme de soins pour la peau, dont le best-seller est un baume à lèvres à 16 dollars, au goût de beignet. Pour l'anecdote, le gloss s'appelle «peptide lip treatment in strawberry glaze» (essayez de le lire à voix haute, c'est rigolo).

En tant que fière ambassadrice de sa marque, Madame, forcément, était sommée de jouer le jeu. Le modèle de 26 ans était donc littéralement à croquer dans l'allégorie du beignet à la fraise, glissée dans une petite robe rouge bustier, stilletos et sac assorti, le tout pimpé par des boucles d'oreilles en forme, je vous le donne en mille, de fraise.

Team «overdressed», définition Hailey, craquante dans une robe Ermanno Scervino, accessoirisée avec des talons Maison Ernest et un sac Ferragamo. GC Images

Et puis, nous avons Justin.

On ignore si Monsieur avait un peu la flemme d'aller papoter «soin de nuit» et «crème hydratante» dans une boutique de donuts toute la soirée. Le fait est que le chanteur donnait plutôt l'impression de se rendre à une soirée-pyjama dans un dortoir universitaire. Mais bon... comme il n'allait pas manquer une occasion de soutenir sa belle, il a attrapé ses plus belles Crocs et s'est pointé quand même.

«Team jogging», définition Justin, en Crocs rayonnantes. GC Images

C'est sans oublier le short de survêt', le sweat assorti et les chaussettes froissées, parce que faut pas déconner: le confort, c'est important. Et comme il convenait de fournir un petit effort pour Hailey, Justin a quand même fait preuve d'inventivité, en enfilant sa casquette de manière innovante.

«Je l'aurais laissé dans la voiture» Une utilisatrice de X (Twitter), sous le choc.

«Monsieur, vous ne pouvez pas rester là, vous faites peur aux clients.» GC Images

Allez savoir en quoi cet outfit respectait le thème «Strawberry Glazed». Moi, je cherche encore.

Heureusement, malgré cette absence évidente de référence stylistique à la pâtisserie, le conjoint de la vedette de cette soirée-donuts ne s'est pas fait vider par la sécurité et a pu profiter de ses beignets en toute décontraction.

Toujours là pour soutenir sa «baby girl» en sucre! image: instagram

Madame ne semble pas fâchée de ce manque de cohérence vestimentaire. Le lendemain matin, les amoureux ont été aperçus en train de se hisser à bord d'un hélicoptère, pour un vol romantique au-dessus des buldings de New York. L'histoire ne nous dit pas s'il s'est fait tirer les oreilles en coulisses, mais Justin avait abandonné le sweat-shirt et les Crocs pour une sorte de polo informe. Pas sûre qu'Hailey y gagne au change.

On regretterait presque le sweat. GC Images

